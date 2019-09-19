ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

«Сименс» анонсирует промышленную платформу для приложений кибербезопасности

Техника

Компания «Сименс» расширила продуктовую линейку коммуникационных устройств мультисервисной платформы Ruggedcom (Ruggedcom Multi-Service Platform), представив новую, более мощную версию модуля обработки приложений Ruggedcom APE.

Модуль Ruggedcom APE представляет собой платформу для размещения приложений и работы со сторонними программными приложениями в тяжелых условиях эксплуатации.

Модуль Ruggedcom APE1808 является представителем семейства продуктов Ruggedcom RX15xx – экономичных коммутаторов и маршрутизаторов 2-го и 3-го уровней. Эта модульная, заменяемая в полевых условиях платформа позволяет клиентам выбрать одну из следующих трех опций связи: WAN, последовательный порт и Ethernet. Она идеально подходит для электроэнергетических компаний, железнодорожного транспорта и систем управления движением. Встроенные функции коммутации и маршрутизации мультисервисной платформы Ruggedcom RX1500, которыми обладает модуль Ruggedcom APE1808, позволяют использовать его для непосредственного подключения к любому изделию, входящему в это семейство. Модуль Ruggedcom APE1808 предоставляет один канал Gigabit Ethernet на передней панели шасси RX1500, а также другой – равнозначный, но полностью отдельный канал – на объединительную плату корпуса RX1500.

Ruggedcom APE поставляется с конформным покрытием для дополнительной защиты и может работать при температуре окружающей среды от -40 до +75 градусов Цельсия. Он соответствует всем электрическим характеристикам платформы Ruggedcom RX15xx, а именно МЭК 61850-3 и IEEE 1613, и может использоваться для работы в самых тяжелых промышленных условиях.

Модуль Ruggedcom APE1808 на базе четырехъядерного процессора Intel и архитектуры x86_64 с поддержкой операционных систем Linux и Windows 10 представляет собой стандартизированную платформу для доступного коммерческого программного обеспечения. Это позволяет установить партнерские отношения с лидерами отрасли в области обнаружения и предотвращения киберугроз.

Новый Ruggedcom APE1808 превосходит такие решения, как межсетевые экраны, процессоры сетевых журналов и нагрузки, а также датчики охранной сигнализации. Он может анализировать данные на уровне источника без дополнительных сложностей, связанных с установкой внешнего промышленного ПК. Ruggedcom APE1808 и решения в области кибербезопасности разработаны для электроэнергетики, транспорта и нефтегазовой промышленности, но также могут использоваться в любых других условиях с целью защиты сетей от растущего числа кибератак.

Портфель решений для информационной безопасности Ruggedcom обеспечивает доступ к множеству передовых приложений кибербезопасности, разработанных лидерами отрасли в рамках недавно заявленного партнерства с такими компаниями, как Fortinet, Nozomi Networks, Secure-NOK и Claroty. Клиенты «Сименс» извлекут пользу из опыта этих компаний в области защиты промышленных сетей от постоянно эволюционирующих угроз. На мультисервисной платформе Ruggedcom с помощью сертифицированных партнерских приложений от Fortinet, Nozomi Networks, Secure-NOK или Claroty будут предоставляться следующие решения: система обнаружения вторжений (IDS), система предотвращения вторжений (IPS), глубокая проверка пакетов (DPI), межсетевой экран нового поколения (NGFW).

Ruggedcom APE1808 является ключевым продуктом в расширяющемся портфолио решений и услуг компании «Сименс» в области кибербезопасности, которое включает в себя комплексный сетевой консалтинг, оценку защищенности, интеграцию, внедрение, обучение и обслуживание на месте.

Другие материалы рубрики

Создан первый российский суперкомпьютер с «бесконечным» масштабированием

Xiaomi выходит на рынок 8К-телевизоров. Ждать ли обрушения цен

IBM откроет доступ к мощнейшему квантовому компьютеру для всех желающих

За день до ажиотажного анонса Huawei стал известен список новинок и их характеристики

Firefox станет обновляться в два раза чаще, чтобы не отставать от Google Chrome

У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад

Техника

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro

Смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM

Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет
Показать еще
Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии