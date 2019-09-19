«Сименс» анонсирует промышленную платформу для приложений кибербезопасности

Компания «Сименс» расширила продуктовую линейку коммуникационных устройств мультисервисной платформы Ruggedcom (Ruggedcom Multi-Service Platform), представив новую, более мощную версию модуля обработки приложений Ruggedcom APE.

Модуль Ruggedcom APE представляет собой платформу для размещения приложений и работы со сторонними программными приложениями в тяжелых условиях эксплуатации.

Модуль Ruggedcom APE1808 является представителем семейства продуктов Ruggedcom RX15xx – экономичных коммутаторов и маршрутизаторов 2-го и 3-го уровней. Эта модульная, заменяемая в полевых условиях платформа позволяет клиентам выбрать одну из следующих трех опций связи: WAN, последовательный порт и Ethernet. Она идеально подходит для электроэнергетических компаний, железнодорожного транспорта и систем управления движением. Встроенные функции коммутации и маршрутизации мультисервисной платформы Ruggedcom RX1500, которыми обладает модуль Ruggedcom APE1808, позволяют использовать его для непосредственного подключения к любому изделию, входящему в это семейство. Модуль Ruggedcom APE1808 предоставляет один канал Gigabit Ethernet на передней панели шасси RX1500, а также другой – равнозначный, но полностью отдельный канал – на объединительную плату корпуса RX1500.

Ruggedcom APE поставляется с конформным покрытием для дополнительной защиты и может работать при температуре окружающей среды от -40 до +75 градусов Цельсия. Он соответствует всем электрическим характеристикам платформы Ruggedcom RX15xx, а именно МЭК 61850-3 и IEEE 1613, и может использоваться для работы в самых тяжелых промышленных условиях.

Модуль Ruggedcom APE1808 на базе четырехъядерного процессора Intel и архитектуры x86_64 с поддержкой операционных систем Linux и Windows 10 представляет собой стандартизированную платформу для доступного коммерческого программного обеспечения. Это позволяет установить партнерские отношения с лидерами отрасли в области обнаружения и предотвращения киберугроз.

Новый Ruggedcom APE1808 превосходит такие решения, как межсетевые экраны, процессоры сетевых журналов и нагрузки, а также датчики охранной сигнализации. Он может анализировать данные на уровне источника без дополнительных сложностей, связанных с установкой внешнего промышленного ПК. Ruggedcom APE1808 и решения в области кибербезопасности разработаны для электроэнергетики, транспорта и нефтегазовой промышленности, но также могут использоваться в любых других условиях с целью защиты сетей от растущего числа кибератак.

Портфель решений для информационной безопасности Ruggedcom обеспечивает доступ к множеству передовых приложений кибербезопасности, разработанных лидерами отрасли в рамках недавно заявленного партнерства с такими компаниями, как Fortinet, Nozomi Networks, Secure-NOK и Claroty. Клиенты «Сименс» извлекут пользу из опыта этих компаний в области защиты промышленных сетей от постоянно эволюционирующих угроз. На мультисервисной платформе Ruggedcom с помощью сертифицированных партнерских приложений от Fortinet, Nozomi Networks, Secure-NOK или Claroty будут предоставляться следующие решения: система обнаружения вторжений (IDS), система предотвращения вторжений (IPS), глубокая проверка пакетов (DPI), межсетевой экран нового поколения (NGFW).

Ruggedcom APE1808 является ключевым продуктом в расширяющемся портфолио решений и услуг компании «Сименс» в области кибербезопасности, которое включает в себя комплексный сетевой консалтинг, оценку защищенности, интеграцию, внедрение, обучение и обслуживание на месте.