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Разработка «Росэлектроники» позволит обнаружить дефекты в оборудовании для атомной энергетики

Техника

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех ввел в эксплуатацию ускоритель электронов для радиационной дефектоскопии атомно-энергетического оборудования. Формируя качественное изображение с высоким пространственным разрешением, разработка позволяет методом неразрушающего контроля обнаруживать в металле трещины, полости, инородные включения, неоднородности материала и другие скрытые дефекты.

В качестве источника ионизирующего излучения в дефектоскопе используется ускоритель электронов, разработанный НПП «Торий» (входит в «Росэлектронику») совместно с Лабораторией электронных ускорителей МГУ. Оборудование отличается от аналогов возможностью настройки оптимальных параметров излучения в зависимости от характеристик контролируемого объекта. Работа аппаратуры контролируется оператором с помощью панели управления, а диагностика неисправностей может осуществляться по линиям связи дистанционно.

«Использование ускорителей электронов позволяет производить неразрушающий радиографический контроль сварных швов и металла толщиной до 500 мм в стальном эквиваленте, что наиболее эффективно для крупногабаритных изделий. Также на данной платформе может выпускаться оборудование и с другими значениями минимальной и максимальной энергии – в зависимости от требований заказчика. Мы готовы предложить аппаратуру для радиационной дефектоскопии предприятиям химической, судостроительной, ракетостроительной, нефтегазовой промышленности», – отметил Генеральный директор НПП «Торий» Дмитрий Трофимов.

Заказчик оборудования – компания «Полесье» (г. Волгодонск), которая разрабатывает и производит сложное крупногабаритное оборудование для объектов атомной энергетики: оборудование для перегрузки ядерного топлива, оборудование локализующих систем безопасности, теплообменное, емкостное, транспортно-технологическое оборудование. Продукция компании поставляется как российским заказчикам, так и в другие страны мира.

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