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Радио Disney появится в голосовом помощнике Маруся

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Mail.ru Group и компания Disney в России и СНГ заключили соглашение, согласно которому в голосовой ассистент Маруся будет добавлена функция быстрого доступа к радио Disney.

Слушать цифровое радио Disney уже можно не покидая сервиса. Для этого достаточно попросить Марусю включить радиостанцию. Пользователи приложения могут слушать хиты мировых звезд, любимые песни из картин Disney, композиции студий Walt Disney Records и Hollywood Records и новости из мира Disney и не только, а также интерактивные шоу, которые звучат в эфире радио Disney.

«Современные дети пользуются голосовыми технологиями активнее собственных родителей. При этом, в отличие от взрослых, дети относятся к голосовым помощникам как к полноценным собеседникам и проводят с ними много времени. Поэтому так важно, чтобы общение с голосовым помощником было безопасным, а выдаваемый им контент не только увлекал, но и приносил пользу: развивал, учил хорошему, дарил положительные эмоции», - отметила Ольга Чернова, руководитель проекта Дети Mail.ru.

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