Orange Business Services поможет Mobileye запустить беспилотный транспорт

Mobileye (принадлежит Intel) выбрала Orange Business Services для обеспечения подключений своего продукта нового поколения Mobileye 8 Connect к интернету вещей (IoT). Эта система призвана не только сделать дороги более безопасными, но и обеспечить муниципалитеты и коммунальные предприятия данными, необходимыми для мониторинга инфраструктуры при создании умных городов. Mobileye 8 Connect – еще один важный шаг к появлению автономных транспортных средств.

Система Mobileye 8 Connect «видит» дорогу с помощью камер и предназначена для установки практически на любой существующий автомобиль. Она предлагает водителям новейшие технологии предотвращения столкновений, базирующиеся на информации о поведении водителя, данных о ситуации на дороге и инструментах предупреждения инцидентов в режиме реального времени. Так, например, система может распознавать пешеходов в условиях низкой освещенности. Это позволит водителям и организациям значительно снизить количество аварий, а также расходы на страховые выплаты.

Данные Mobileye 8 Connect сыграют важную роль при создании карт высокого разрешения, описывающих статическую инфраструктуру - например, крышки люков, вышки связи и мачты освещения - и динамически изменяющуюся ситуацию, включая открытые парковочные пространства, пробки и выбоины. Бортовая камера собирает данные как для картирования автономных транспортных средств, так и для городских служб и компаний, отвечающих за техническое обслуживание существующей инфраструктуры и коммунальных систем.

Компания Mobileye выбрала решение Orange Business Services для обеспечения подключений к IoT в Европе, США и Азии. Более 500 соглашений о роуминге, подписанных между Orange Business Services и местными провайдерами, гарантируют пользователям Mobileye бесперебойную связь как внутри стран, так и при перемещении из одного региона в другой. Mobileye 8 Connect соответствует стандарту GDPR (Общий регламент ЕС по защите персональных данных): все собираемые данные анонимны, что гарантирует пользователям полную конфиденциальность. Также для упрощения отчетности и поддержки клиентов Orange Business Services предоставляет единую централизованную платформу управления SIM-картами.

«Mobileye совершит революцию в мире ADAS и станет ключевым игроком на рынке автономных транспортных средств. Глобальная IoT-сеть Orange Business Services — это ключ к обеспечению бесперебойной связи и масштабному сбору данных для управления активами умных городов, корпоративными транспортными парками и автомобилями, находящимися в совместном пользовании. В то же время, эти возможности подключения позволят нам выполнять обновления автомобильного ПО „по воздуху“ (OTA), добавляя новые функции и улучшая существующие», — сказал Лиор Сетон (Lior Sethon), вице-президент и заместитель генерального директора подразделения интеллектуальных мобильных решений компании Mobileye.

«Надежная связь — это жизненно важный фактор для развития индустрии умных автомобилей. Наш опыт в работе с данными и IoT-системами позволит Mobileye вывести на рынок действительно инновационное решение, которое обеспечит более безопасное и интеллектуальное вождение и подготовит почву для появления беспилотных автомобилей», — сказал Фабрис де Винд (Fabrice de Windt), старший вице-президент Orange Business Services в Европе.

В разных странах и городах уже сегодня начинают использовать Mobileye 8 Connect. Главное транспортное управление Испании планирует использовать эту технологию для повышения безопасности дорожного движения и подготовки к появлению на дорогах беспилотных транспортных средств. А в Дюссельдорфе (Германия) Mobileye 8 Connect используется для оценки существующей городской инфраструктуры и ее пригодности для автономных и подключенных автомобилей.