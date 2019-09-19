ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

Научно-Технический Центр «Газпром нефти» внедрил дашборд руководителя

Интеграция Внедрения

ИТ-компании «ИТСК» и «КОРУС Консалтинг» разработали дашборд руководителя в Научно-Техническом Центре «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»).

Новый аналитический инструмент помогает мониторить и контролировать ключевые показатели деятельности дочернего предприятия компании «Газпром нефть». Дашборд охватывает данные семи бизнес-областей – о финансах, персонале, командировках, поручениях, системе непрерывных улучшений, технологических проектах и планерке генерального директора.

Интерактивные панели созданы на платформе QlikView и интегрированы с корпоративными источниками данных - 1C:ЗУП, 1С:ERP, MS SharePoint, WebTutor, IBM Lotus Domino и др.

В результате проекта руководство получило удобный инструмент, который помогает как контролировать показатели предприятия, так и принимать оперативные управленческие решения. Сократилось время, требуемое для сбора, консолидации и обработки данных. Выросла степень детализации информации, появилась возможность видеть деятельность предприятия в ретроспективе, проводить факторный и сравнительный анализы. В конечном итоге BI-платформа повысила прозрачность деятельности предприятия и эффективность управления.

Другие материалы рубрики

Иногородним обеспечили голосование в региональных выборах с территории Москвы

«Эльдорадо» внедрила отечественную систему слежки за сотрудниками

Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики

В России запущен сервис, который покончит с перепродажей сведений о недвижимости

«МиГ» не заплатил 65 млн российскому телеком-разработчику за «железо» Huawei

За электронный супердолгострой «Ангстрем» заплатит военным 8 млн штрафа вместо 354 миллионов

Техника

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro

Смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM

Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИТ в промышленности 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики ИТ на промышленные предприятия

Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии