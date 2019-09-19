Huawei представила обучающий кластер искусственного интеллекта Atlas 900

Huawei представила свою стратегию в сфере компьютерных вычислений и анонсировала выпуск Atlas 900 — самого быстродействующего в мире по версии компании обучающего кластера искусственного интеллекта (ИИ). Atlas 900 — это высокопроизводительная вычислительная ИИ-платформа, которая поможет адаптировать искусственный интеллект к применению в широком спектре научных исследований, а также для разработки инновационных бизнес-решений.

Кен Ху, заместитель председателя правления Huawei, отметил: «Будущее компьютерных вычислений — это огромный рынок, оцениваемый в сумму более двух триллионов долларов США. Мы по-прежнему будем инвестировать в это направление в рамках стратегии, нацеленной на реализацию четырех ключевых инициатив. Мы будем разрабатывать инновационную архитектуру, вкладывать средства в создание процессоров для различных вариантов применения, придерживаться четкого разграничения бизнеса и создавать открытую экосистему.

Используемые в отрасли методы компьютерных вычислений меняются: модели, основанные на правилах, уступают место статистическим моделям, лежащим в основе машинного обучения. По оценкам Huawei, в ближайшие пять лет рынок будет завоеван системами статистических вычислений, а свыше 80% всех мировых вычислительных ресурсов — задействованы искусственным интеллектом.

Чтобы занять позиции на этом рынке, Huawei сосредоточится на четырех ключевых инициативах.

Разработка инновационной архитектуры. В прошлом году компания Huawei представила инновационную процессорную архитектуру Da Vinci, обеспечивающую стабильный и существенный резерв доступной вычислительной мощности. Huawei продолжит вкладывать средства в фундаментальные исследования.

Инвестиции в процессоры для различных вариантов применения. Huawei располагает полной линейкой процессоров: процессорами Kunpeng для вычислений общего характера, процессорами Ascend для ИИ, процессорами Kirin для смарт-устройств и процессорами Honghu для смарт-экранов.

Четкое разграничение бизнеса. Huawei не планирует напрямую продавать свои процессоры. Вместо этого компания будет предоставлять процессоры в формате облачных сервисов своим клиентам и в виде компонентов — партнерам, отдавая приоритет поддержке интегрированных решений.

Создание открытой экосистемы. В ближайшие пять лет Huawei вложит еще 1,5 млрд долларов США в свою программу для разработчиков. Компания стремится расширять программу по поддержке пяти миллионов разработчиков и дать возможность партнерам Huawei по всему миру разрабатывать интеллектуальные приложения и решения нового поколения.

Кластер Atlas 900, в основу которого положены передовые технологии, разработанные Huawei за последнее десятилетие, объединил в себе мощь тысяч процессоров Ascend. На обучение ResNet-50, золотому стандарту измерения эффективности работы с ИИ, кластер Atlas 900 тратит всего 59,8 секунды. Это на 10 секунд быстрее предыдущего мирового рекорда.

Atlas 900, высокопроизводительная вычислительная ИИ-платформа, откроет новые возможности в широком спектре научных исследований и в сфере создания инновационных бизнес-решений– от астрономии, прогнозирования погоды и автономного вождения до разведки нефтяных месторождений. Компания Huawei также запустила Atlas 900 в эксплуатацию на базе Huawei Cloud в качестве кластерного сервиса, сделав экстраординарную вычислительную мощность доступной для своих клиентов из различных отраслей. Huawei с большой скидкой предложила этот сервис университетам и научно-исследовательским организациям по всему миру.

Гао Вэнь, член Китайской инженерной академии и директор лаборатории Peng Cheng Lab, также произнес речь на мероприятии этого года. Он рассказал о задачах и стратегии Peng Cheng Lab, а также о том, что лаборатория будет в партнерстве с компанией Huawei разрабатывать первую в Китае развивающуюся суперкомпьютерную эксафлопсную систему на основе ИИ. Обе компании планируют совместными усилиями создавать новое поколение ИИ-платформ для базовых исследований и инноваций.

Чжэн Елай, президент подразделения Huawei Cloud, рассказал о различных вариантах применения ИИ. Подытожив опыт Huawei в свыше 500 проектах в более десяти отраслях, г-н Чжэн Елай отметил, что технология ИИ преодолевает барьеры, препятствующие коммерческому использованию, и становится главной движущей силой, способствующей цифровой трансформации компаний.

В заключение Кен Ху сказал: «Начинается новая эпоха исследований. Перед нами — безграничный океан потенциальных возможностей, но чтобы переплыть его, одного корабля не хватит. Сегодня мы спускаем на воду тысячу кораблей. Давайте работать вместе, воспользуемся этой исторической возможностью и поднимем интеллектуальные технологии на новые высоты».