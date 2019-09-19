Эквайринг Банка Русский Стандарт обновил личный кабинет клиента «online merchant services»

Банк Русский Стандарт внедрил новые сервисы в личном кабинете клиента по эквайрингу «online merchant services». В числе ключевых нововведений – возможность самостоятельно в личном кабинете формировать в электронном виде ежемесячные первичные бухгалтерские документы по заключенным договорам интернет- и торгового эквайринга.

Банк Русский Стандарт запустил еще одну актуальную новинку – отчет по претензионным операциям, который позволяет своевременно отслеживать и предотвращать финансовые потери по поступившим запросам на возврат средств (претензиям клиентов).

В личном кабинете клиента по эквайрингу «online merchant services» появилась возможность выгружать детальную аналитику продаж по покупкам, оплаченным банковскими картами. Так, с помощью нескольких простых и наглядных графиков клиенты по эквайрингу смогут в два клика проанализировать динамику продаж и среднего чека, как по всей организации, так и по отдельным торговым точкам.

Кроме того, традиционно в личном кабинете доступны стандартные транзакционные отчеты, расшифровки платежей и онлайн данные о проведенных операциях.

«Банк Русский Стандарт активно развивает дистанционные сервисы для клиентов по эквайрингу стремясь предоставлять наиболее удобные и технологичные решения своим клиентам, одновременно ускоряя и автоматизируя типовые операции в бэк-офисе», - отметила Инна Емельянова, директор департамента эквайринга Банка Русский Стандарт.