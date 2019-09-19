Два дня, 50+ выступлений, тет-а-тет со спикерами – на открытой конференции Accelerate для бизнеса и ИТ

Accelerate 2019

16-17 октября 2019 г. в московском Экспоцентре состоится двухдневная открытая конференция Accelerate 2019 – масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества, которое проводится компанией «Террасофт» и ежегодно собирает тысячи участников.

Лидеры крупнейших организаций России соберутся на одной площадке, чтобы поделиться практическим опытом, кейсами и историями успеха в решении наиболее актуальных вопросов бизнес-среды – «Как быстро трансформироваться в условиях сверхскоростей, преодолеть вызовы рынка и ускорить развитие бизнеса?».

Открывающая сессия

Ярким началом конференции станет открывающая сессия с участием признанных бизнес-лидеров.

Спикеры Accelerate 2019

50+ выступлений

Своими идеями, знаниями и опытом поделятся первые лица, топ-менеджеры и эксперты ОМК, «Газпром нефть», ЕВРАЗ, Wargaming.net, «Почта России», «Черкизово», Simple, «Сбербанк Лизинг», CarPrice, «Доброфлот», Банк «Возрождение», Леруа Мерлен, Террасофт и других компаний.

Тет-а-тет со спикерами

Гостей конференции ждет уникальная возможность провести индивидуальные встречи со спикерами и лично обсудить наиболее важные вопросы с лидерами бизнеса и ИТ. Уже 1 октября 2019 г. зарегистрированные участники получат доступ к мобильному приложению, с помощью которого смогут забронировать персональную встречу со спикерами.

Разнообразие форматов

Благодаря насыщенной программе каждый участник найдет для себя активности, наиболее интересные по тематике и формату. Доклады, интервью, круглые столы, блиц-сессии, CRM- и BPM-ринги — концентрация полезной информации в разных форматах зашкаливает! Также на конференции предусмотрены неограниченные возможности для нетворкинга и масштабная экспозона.

Звездный спикер

Легенда мирового хоккейного спорта Вячеслав Быков — специальный гость конференции Accelerate. Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, заслуженный тренер России выступит с эксклюзивным интервью в первый день мероприятия.

Присоединяйтесь и приглашайте своих коллег, участие бесплатное!

Узнать детали и зарегистрироваться для получения персонального билета можно на сайте конференции.

О конференции

Открытая конференция Accelerate для бизнеса и ИТ проходит в рамках серии бесплатных мероприятий по всему миру, целью которых является обмен опытом и знаниями в различных вопросах управления компанией.

Организатором выступает компания «Террасофт» – лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, с офисами в пяти странах и более чем 600 партнерами по всему миру. Тысячи крупных и средних компаний используют платформу bpm’online для оптимизации и ускорения процессов продаж, маркетинга и сервиса, а также операционных процессов организации. Миссия «Террасофт» — помогать компаниям ускоряться.