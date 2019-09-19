ActiveCloud рассказала об итогах конференции CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг»

17 сентября состоялась конференция CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг». Мероприятие посетило более 150 провайдеров и интеграторов, представителей бизнеса, активно интересующихся cloud-технологиями.

Участники обсудили актуальные темы, в том числе тенденции развития облаков, инновации в них, а также встречный спрос со стороны бизнеса и его зрелость. Редакция CNews делится итогами и обсуждает их с генеральным директором ведущего облачного провайдера ActiveCloud Дмитрием Яшиным.

Расширение рынка облачных услуг – это один из главных трендов, на который обратили внимание все участники профрынка. Об этом свидетельствует как появление новых игроков, так и уверенное удержание позиций теми поставщиками, которые вышли на российский облачный рынок одними из первых.

В ходе обсуждений как на сцене, так и в кулуарах, эксперты рынка были едины во мнении: места на рынке хватает всем, в т.ч. глобальным облакам от крупных мировых вендоров. Это связано как со все более глубоким проникновением эффективной сервисной модели в потребление услуг конечными клиентами, так и с расширением самого спектра облачных услуг.

«Сегодня облачные провайдеры уверенно себя чувствуют не только в направлении инфраструктуры, но и в сферах безопасности и compliance, включая лицензирование, наращивают экспертизу в инструментах для корпоративной разработки. Неизменно растет перечень доступных по модели SaaS бизнес-приложений, а сами приложения становятся все более прикладными и функциональными. Ну и, конечно же, нельзя не отметить все возрастающую роль ИТ подразделений в конкурентных сферах, которые хотят и готовы все вышеописанное потреблять, причем в максимально понятных бизнесу форматах», - отметил Дмитрий Яшин, генеральный директор облачного провайдера ActiveCloud (ГК Softline).

Про инновации на мероприятии было сказано немного. Если говорить об уже доступных пользователям продуктах, доклады поставщиков облачных услуг в основном строились вокруг известных на рынке сервисов – виртуальной инфраструктуры, быстрых каналов связи, блочных и объектных хранилищ. Дальше всего в будущее заглянул SberCloud, чей доклад был посвящен создаваемой в настоящий момент облачной экосистеме с возможностью интеграции в нее сторонних продуктов и единой системой аутентификации пользователей во всех сервисах платформы.

«Вообще говоря об инновациях, важно учитывать готовность рынка, конечных клиентов к этим самым инновациям. На мероприятии мне было интересно посмотреть, есть ли спрос и заинтересованность на все это. Был заметен определенный разрыв в восприятии роли поставщика со стороны бизнеса и самих провайдеров. Если поставщики говорят, что ждут от клиентов задач "как нам увеличить наш бизнес", то сами заказчики скорее сетуют на несовершенство доступных у российских поставщиков инфраструктурных сервисов и недостаточном прикладном security функционале. Например, активно использующие IoT российские компании прямо говорят о том, что пока невозможно облачному провайдеру развить у себя в обозримые сроки необходимую экспертизу по настройке бизнес-логики подобных систем. Хотя, конечно же, независимо от наличия экспертизы, бизнесу нужна производительная и функциональная инфраструктура для быстрой обработки и хранения данных телеметрии», - отметил Дмитрий Яшин.

Не менее интересной частью любых конференций является блок вопросов со стороны бизнеса и уровень их понимания облачных технологий. Судя по дискуссиям, назначение и состав основных услуг был понятен участникам конференции, и как их применять тоже. Однако звучали и сетования на некоторое отставание доступных на рынке cloud решений от потребностей клиентов, а также на растущий разрыв в функциональности между глобальными облачными платформами и отечественными продуктами.

Например, представители бизнеса отмечали, что при растущей популярности микросервисной архитектуры, построенной на базе контейнеров, open source версия Kubernetes заметно отстает по возможностям от реализации в глобальном облаке Google. Например, нет функционала федерации и потому нельзя выбрать, где будет запущен сконфигурированный контейнер - приходится использовать ресурсы Google.

Популярный сегодня в России подход с развертыванием контейнеров поверх IaaS с обслуживание инсталляции Kubernetes/Docker на стороне провайдера не соответствуют ожиданиям клиентов, а доступные автоматизированные CaaS (контейнеры как услуга) пока имеют существенные функциональные ограничения. Это также осложняет настройку Disaster Recovery между глобальным облаком и российской локальной либо облачной площадкой, а также вызывает опасения у клиентов из-за vendor lock-in (невозможности мигрировать от глобального поставщика без больших временных и финансовых затрат).

Кроме четкого понимания проблематики потребляемых cloud услуг участники конференции - представители ИТ-подразделений российских компаний - демонстрировали высокий уровень технической экспертизы и операционно-управленческих навыков. С тезисом о том, что сегодня ИТ – это и есть бизнес, становится все сложнее спорить.

«Неожиданным было и хорошо аргументированное утверждение, что на российском рынке по сути отсутствует такой распространенный казалось бы продукт, как гибридное облако. Несмотря на наличие большого количества решений, позволяющих с переменным успехом связать локальную инсталляцию и облачную среду, миграция туда и обратно все еще является головной болью и справедливо воспринимается многими заказчиками как опасная и трудоемкая операция. Это в равной степени справедливо и для отечественных, и для глобальных облаков. В этом смысле создаваемые рядом новых российских игроков облачные экосистемы также вызывают некоторые опасения о необходимости заметной трансформации существующих ИТ систем, чтобы эффективно встроиться в такую экосистему. Если подытожить общее впечатление и вывод, с которым я вышел с мероприятия: сейчас наш рынок облачных услуг похож на достаточно зрелый, где и покупатель знает, чего хочет, и продавец в большинстве случаев знает, как это приготовить. Поставщики явно стали ориентироваться на конкретные запросы живых клиентов и с удовольствием рассказывают об их успехах в освоении облаков. В выступлениях представителей провайдеров я не почувствовал ни одного выдуманного или приукрашенного кейса. Было очевидно, что за каждым проектом стоит реальная профессиональная работа», - отметил Дмитрий Яшин, ActiveCloud (ГК Softline).