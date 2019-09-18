Zyxel AiShield защитит от угроз небольшой офис или домашнюю сеть

Компания Zyxel объявила о запуске нового дополнительного сервиса кибербезопасности AiShield для WiFi Mesh систем Multu X и Multy Plus. Сервис защищает от кибератак домашние сети и сети малого бизнеса.

AiShield использует созданную Zyxel облачную базу данных кибер-угроз на базе искусственного интеллекта. В эту базу в реальном времени заносится информация обо всех сетевых угрозах, включая вирусы, вредоносное ПО, программы-вымогатели и фишинговые атаки. AiShield защищает все подключенные к Интернету устройства: смарт-телевизоры, различные датчики, ip камеры и конечно персональные устройства. Это предоставляет компонентам домашней или корпоративной сети увеличенную возможность отразить атаку киберпреступников.

WiFi Mesh система Zyxel Multy Plus

Облачный интеллект обеспечивает защиту как от известных, так и неизвестных угроз

AiShield использует многоуровневую систему защиты сети и устройств, включая антивирус, средства защиты от ботов, блокировку вредоносного ПО, систему безопасности IoT устройств и web-безопасности для просмотра web-сайтов. Виртуальная оборона AiShield непрерывно обновляется, получая информацию в реальном времени из обширной самосовершенствующейся базы данных Zyxel о кибер-угрозах. Это позволяет эффективно отражать даже атаки нулевого дня.

WiFi Mesh система Zyxel Multy X

Мобильное приложение AiShield выполняет функции командного центра и планировщика. Его интерфейс упрощают управление и мониторинг всей сети и подключенных к ней устройств. С его помощью пользователи могут управлять правами доступа к сети, ограничивать возможности просмотра web-страниц и запуска приложений в зависимости от профиля пользователя, а также просматривать сведения об обнаруженных угрозах и предупреждения за последние 30 дней. Для подробного анализа нужно только сделать щелчок и приложение выдаст диаграммы состояния безопасности вашей сети.

Мобильное приложение AiShield

«Есть такие люди, которые опасаются использовать все возможности Интернета из-за угроз безопасности. Особенно это касается людей старшего поколения. А если говорить о детях, то неконтролируемый поток информации может привести к негативным последствиям для психики ребенка. Кроме того, из-за быстрого роста количества IoT устройств резко увеличились риски потери данных, кражи персональной информации и других инцидентов. Мы разработали AiSchield чтобы предоставить пользователям максимально удобный контроль над их сетями, устройствами и домами», - отметил Билл Су (Bill Su), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Smart Living SBU.

AiShield доступен для WiFi-систем Zyxel Multy Plus и Multy X Mesh. AiShield можно активировать или возобновить непосредственно в мобильном приложении для устройств Multy или скачать отдельное приложение AiShield (Android/iOS).

Годовая подписка на этот сервис стоит 49 евро. Каждый человек, купивший WiFi-системы Multy Plus Mesh или Multy X получает пробную подписку на сервис сроком 30 дней и может самостоятельно оценить его возможности.