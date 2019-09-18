«Ростелеком» модернизирует Центральный архив медицинских изображений в Северной Осетии

«Ростелеком» модернизирует Центральный архив медицинских изображений в Северной Осетии. Сотрудники кампании разворачивают инфраструктуру, которая обеспечит доступ к сервису для всех медучреждений республики.

Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ) предназначен для автоматизации работы диагностических служб медицинских учреждений. С его помощью врачи могут хранить графические данные, обмениваться ими и проводить удалённые консультации в рамках единой информационно-технологической платформы.

В связи с удаленным от большинства медучреждений территориальным расположением доступ к архиву ранее был затруднен. После того, как специалисты «Ростелекома» усовершенствуют подсистему ЦАМИ – Единую медицинскую информационно-аналитическую систему, врачи со всего региона получат возможность оперативно работать с архивом. Решение, разработанные на основе «облачных» технологий, стабилизирует каналы связи и передачу данных, а также повысит уровень защиты информации за счет применения современных технологий кибербезопасности.

«С республиканским Минздравом мы уже реализовали несколько совместных проектов. По нынешнему контракту “Ростелеком” предоставил минздраву облачное решение, которое адаптировано для работы в условиях медленных или нестабильных каналов связи. Для обеспечения гарантированной доставки изображений в центральный сервер используется инновационная разработка – в случае потери связи или при частых разрывах соединения работа врачей не прерывается, что очень важно при дистанционных консультациях», – сказал Андрей Попов, заместитель директора Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами.

«Реализация этой программы, безусловно, повысит доступность и качество медицинских услуг. ЦАМИ позволяет формировать историю исследований болезней пациента для последующего использования в лечении или передачи в другие информационные базы. Система дает возможность проведения оперативных консультаций неотложных и сложных случаев, повышает качество диагностики, позволяет решать кадровые вопросы и многое другое», – отметила Елена Гиреева, заместитель министра здравоохранения республики Северная Осетия.

«Ростелеком» комплексно развивает телеком-инфраструктуру для системы здравоохранения республики. В 2018 г/ специалисты компании завершили работы по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений в 45 сельских поселениях Северной Осетии. В рамках государственного контракта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций специалисты компании построили на территории республики около 70 км волоконно-оптических линий связи.