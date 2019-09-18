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Российская ИТ-компания привлекла инвестиции в $1 млн

Бизнес Инвестиции и M&A

«Эквио», разработчик облачной мобильной платформы для обучения, управления и мотивации линейного персонала для среднего и крупного бизнеса, объявила о привлечении финансирования объемом $1 млн от инвестиционной компании OKS Group.

Инвестиции будут направлены на маркетинг и увеличение доли «Эквио» на российском рынке цифровых решений в управлении, обучении и мотивации линейных сотрудников. К 2021 году ее планируется увеличить до 30%.

«Мы инвестировали в "Эквио", потому что это ведущий игрок на стыке сразу нескольких активно растущих рынков: EdTech, TalentTech и HR Tech. У компании понятная и масштабируемая бизнес-модель и отличный потенциал для взрывной динамики: растущая выручка, R&D и качественный продукт, подтверждённый выбором таких технологических лидеров, как МТС и Мегафон, а главное — целеустремлённая команда с глубоким опытом в индустрии. Я убеждён, что платформа "Эквио" станет рыночным стандартом для всех компаний со штатом линейного персонала более 1000 человек”, — сказал CEO и управляющий партнер OKS Group Марк Хэнни.

OKS Group стала первым инвестором «Эквио» с начала разработки продукта и создания компании в 2014 году. Ранее компания развивалась на личные средства основателя Алексея Вагина, а также за счет дохода от продажи лицензий на доступ к платформе «Эквио». На 2019 год платформу используют более 40 крупных компаний, установивших приложение «Эквио» для более чем 200 000 сотрудников в России и ЕАЭС. Выручка от продаж лицензий платформы в 2018 году составила около 130 млн рублей. В 2019 году компания планирует удвоить этот показатель.

«В 2014 году мы стали пионерами среди специализированных мобильных платформ для обучения и мотивации сотрудников, когда этот рынок только формировался — для всех такой подход был в диковинку. Сейчас мы видим растущий спрос и четко сформированную потребность рынка в цифровых и мобильных решениях для персонала, поэтому взяли курс на масштабирование с надежным, проверенным и коммерчески подготовленным продуктом», — сказал Алексей Вагин, основатель компании, архитектор и идеолог платформы «Эквио».

Российская ИТ-компания «Эквио» создана в 2014 году бывшим менеджером Philip Morris Алексеем Вагиным. Штаб-квартира находится в Москве, офис разработки — в Волгограде. В штате компании более 80 сотрудников.

Флагманский продукт — облачная мобильная платформа по управлению, обучению и мотивации линейного персонала среднего и крупного бизнеса. Платформа включена в реестр российского ПО.

Среди клиентов «Эквио» — MTC, «Мегафон», Henkel, Jacobs, PepsiCo, LafargeHolcim, Нордголд, Lacoste, Tom Tailor и другие.



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