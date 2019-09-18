ЭР-Телеком представил пилотный проект первого инновационного пешеходного перехода

«ЭР-Телеком Холдинг», совместно с СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» и СПб ГБУ «Ленсвет» представили в Северной столице пилотный проект первого инновационного пешеходного перехода. Разработанное решение обеспечит существенное снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в ночное время в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Пилотный проект запущен по адресу проспект Стачек, 91.

Светодиодные светильники оборудованы специальной оптической системой, которая позволяет осветить и выделить пешехода в вертикальной плоскости направленным световым потоком с максимальным коэффициентом цветопередачи в соответствии с самыми жесткими требованиями на фоне окружающего ландшафта, что позволит водителям транспортных средств заблаговременно увидеть пешехода и безопасно пропустить его.

Светодиодный светильник

Используемое светотехническое оборудование оснащено системами мониторинга и управления на базе технологии интернета вещей. Мониторинг системы осуществляется с автоматизированного рабочего места диспетчера и обеспечивает контроль работоспособности систем освещения пешеходных переходов в рамках всего города.

«Наша компания развернула в Санкт-Петербурге собственную сеть Интернета вещей, которая открывает широчайшие возможности для реализации проектов по созданию “умной”, комфортной и главное - безопасной, городской инфраструктуры. Это может быть не только управление городским освещением, но и мониторинг проникновения, например, контроль чердачных и подвальных помещений, «умный» учет энергоресурсов, контроль микроклимата в жилых и административных зданиях, - сказал Александр Мотрич, директор макрорегиона Северо-Запад АО «ЭР-Телеком Холдинг».

В 2018 г. АО «ЭР-Телеком Холдинг» и «Ленсвет» уже реализовали пилотный проект «умного» городского освещения на Васильевском острове, результаты которого были признаны успешными.