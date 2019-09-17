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Яндекс.Деньги упрощают идентификацию

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Пользователи Яндекс.Денег теперь могут пройти идентификацию в любом салоне МегаФона — всего их около 2000. Таким образом, сервис расширил сеть идентификации до более чем 7000 точек — она уже включает в себя салоны Связного, Евросети и, например, отделения Юнистрим по всей стране. После идентификации владельцу электронного кошелька станут доступны все возможности Яндекс.Денег — переводы другим людям, оплата покупок на зарубежных онлайн-площадках и, к примеру, подключение мультивалютных счетов.

«В июле 2019г. пользователи были ограничены в возможности пополнения анонимных кошельков с банковских счетов. В сентябре 2019 г. вступили в силу законодательные поправки, запрещающие снятие наличных из анонимных кошельков, а в следующем году начнет действовать запрет на их пополнение наличными. Все это усложнит использование электронных денег для анонимных пользователей. Совместно с МегаФоном мы увеличиваем количество точек идентификации, чтобы людям было еще проще пройти ее и пользоваться Яндекс.Деньгами без ограничений», — сказала Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов Яндекс.Денег.

Пройти идентификацию через салоны МегаФона могут как российские, так и иностранные пользователи Яндекс.Денег. Для этого нужно прийти в салон, показать кассиру паспорт, назвать номер электронного кошелька и заплатить 200 руб. Пользователь сможет рассчитаться банковской картой или наличными. После этого останется только подтвердить идентификацию на сайте или в приложении Яндекс.Денег.

Идентификация электронного кошелька нужна по закону России для некоторых операций. После ее прохождения пользователь Яндекс.Денег сможет не только снимать наличные из электронного кошелька, но и, например, платить в интернет-магазинах и торговых точках по всему миру, переводить деньги в другие электронные кошельки, на банковские карты и счета. Он сможет также подключить мультивалютные счета и карты — это позволит хранить и тратить до 10 иностранных валют, переводить их за рубеж и снимать в банкоматах по всему миру.

Клиенты Сбербанка могут пройти идентификацию дистанционно с помощью смс на номер 900.

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