В России открыт предзаказ на новые смартфоны и телефоны Nokia. Цены

HMD Global, владелец бренда на мобильные устройства Nokia, начала принимать предзаказы на новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также новые кнопочные телефоны – защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, раскладной Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110. Все устройства появятся в продаже в России осенью 2019 года.

Nokia 7.2 – смартфон с тройной камерой с сенсором 48 МП, технологией Quad Pixel и оптикой ZEISS. Nokia 7.2 – первый смартфон, основная камера которого соответствует возможностям цифровых зеркальных фотоаппаратов с оптикой ZEISS. В режиме «Портрет» Nokia 7.2 делает потрясающие нестандартные фотографии с различными вариантами эффекта боке, точно воспроизводящие характерные возможности объективов ZEISS. Nokia 7.2 дает широкий простор для творчества – вы можете сами выбирать, на какой части фото использовать эффект размытия – на переднем или заднем плане. При съемке в «Ночном режиме» в полной мере раскрываются возможности 48 МП сенсора и технологий ИИ, накладывающих серию снимков друг на друга, чтобы в итоге получить одну идеальную фотографию даже в условиях сложного освещения. Благодаря оптимизации процессора Nokia 7.2 работает на одном заряде аккумулятора в течение двух дней. В смартфоне используется дисплей с технологией PureDisplay с потрясающей цветопередачей и активный HDR.

Nokia 7.2 будет доступен в трех цветах - бирюзовом, серебряном и графитовом. На российском рынке будет представлена модель 4 ГБ/64 ГБ по цене 19990 рублей.

Nokia 6.2 – первый смартфон Nokia 6-й серии, в котором появилась тройная камера и экран PureDisplay. Nokia 6.2 – доступный смартфон с визуальным рядом: активный HDR и выделенный процессор для обработки изображений, благодаря которому пользователю доступно до 1 млрд оттенков цвета. Тройная камера работает под управлением технологий ИИ и делает портреты с отличной детализацией, создает эффект боке и снимает фотографии с широким углом обзора. Одного заряда батареи хватает на срок до двух дней. Nokia 6.2 сделан из передовых материалов с вниманием к каждой детали, а его строгий дизайн не потеряет актуальности со временем.

Nokia 6.2 будет доступен в черном и серебряном цветах. На российском рынке будет представлена модель 3 ГБ/32 ГБ по цене 14990 рублей.

Nokia 800 Tough – первый противоударный кнопочный телефон Nokia. Nokia 800 Tough специально создан для работы и отдыха в экстремальных условиях – телефон надежно защищен от попадания воды и пыли, а также падений. При этом в нем предусмотрены все актуальные функции: Google Ассистент, WhatsApp и Facebook, подключение к сетям 4G и другие возможности.

С Nokia 800 Tough компания HMD Global начинает экспансию в новые сегменты рынка и намерена предложить новое устройство сектору B2B и компаниям, сотрудники которых работают в сложных климатических условиях, а также любителям экстремального отдыха.

Nokia 800 Tough будет доступен в черном цвете по цене 7990 рублей.

Nokia 2720 Flip классический компактный, надежный раскладной телефон, который обрел новые функции. Nokia 2720 Flip – хорошо знакомая поклонникам телефонов Nokia комфортная в использовании раскладушка с простым и понятным меню, и ёмкой батареей. В Nokia 2720 Flip предустановлены приложения WhatsApp и Facebook для связи с близкими и друзьями. При первичной настройке Nokia 2720 Flip пользователь может самостоятельно выбрать назначение выделенной кнопки: использовать ее для общения с Google Ассистентом или как кнопку экстренных вызовов. В меню предусмотрен раздел, в который можно внести все важнейшие сведения о состоянии здоровья владельца, что важно в непредвиденных обстоятельствах. Nokia 2720 Flip – идеальный телефон для ваших близких, нуждающихся в особой заботе.

Nokia 2720 Flip будет доступен в черном цвете по цене 6490 рублей.

Nokia 110 – простой доступный кнопочный телефон, в котором помимо возможности звонить есть все необходимое для развлечений: MP3-плеер, FM-радио, камера и предустановленные игры, в том числе «Змейка». Батареи Nokia 110 рассчитана на разговоры от рассвета до заката. Nokia 110 – это улучшенная версия Nokia 105. Обретя новые интересные и важные функции, телефон сохранил простоту и ценовую доступность.

Nokia 110 будет доступен в синем, черном и розовом цветах по цене 1790 рублей с октября 2019 года.