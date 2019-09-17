«Швабе» представил новый формат медицинской консультации

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех представил новый способ коммуникации врачей и пациентов. Разработка отвечает целям и задачам создания «умных клиник», а также развитию в России телемедицины.

Аппаратно-программный комплекс (АПК) удаленного видеоконсультирования на базе палат «Интегро» – вклад в создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. АПК позволяет врачу дистанционно наблюдать за оказанием помощи пациенту, взаимодействовать с другими специалистами и координировать их действия. Технология автоматизирует процесс коммуникации и сохраняет полученные данные.

АПК состоит из двух комплексов. Первый – для врача-консультанта, представляющий собой программное обеспечение и системы видеонаблюдения. Второй комплекс предназначен медицинским учреждениям – комплект софта и оборудования для дистанционного консультирования, смонтированный в одном неразделяемом корпусе на подвижной подставке с возможностью перемещения как внутри одного помещения, так и между помещениями медицинского учреждения.

«Сегодня много внимания сконцентрировано вокруг “умных клиник”. В прошлом году в России вступил в силу закон о телемедицине, требования к которому определил Минздрав. Для отечественной медицины, делающей шаг к цифровизации, одна из ключевых целей – создать в медучреждениях комфортные для пациента условия, которые сократят дистанцию между ним и врачом, сделав лечение общим процессом. Развитие телемедицинского направления прокладывает дорогу к созданию технологий, позволяющих это реализовать. АПК меняет практику оказания медицинской помощи и открывает для всех сторон – и врачей, и пациентов – совершенно новый формат взаимодействия», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Впервые руководству страны показали телемедицинскую систему в рамках визита в Центр Алмазова делегации Минздрава России во главе с Вероникой Скворцовой. Министр ознакомилась с АПК и другим высокотехнологичным оборудованием.

«Мы с вами живем в уникальное время, когда инновации меняют саму философию взаимоотношений пациентов и врачей, специфику их общения. Развитие цифрового здравоохранения – одно из ведущих направлений нашего центра. Аппаратно-программный комплекс удаленного видеоконсультирования на базе палаты “Интегро” призван сместить традиционную парадигму на пациент-ориентированную медицину и упростить рабочие процессы», – рассказал генеральный директор Центра Алмазова, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

На площадке «Биотехмед-2019» гости и участники станут свидетелями видеоконсультации с Центром Алмазова в Санкт-Петербурге – она пройдет в режиме реального времени. Телемедицинская система разработана Холдингом «Швабе», Медицинским научно-образовательным кластером «Трансляционная медицина», якорным учреждением которого является Центр Алмазова, а также Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.