Schneider Electric представила интеллектуально-подключаемый преобразователь частоты среднего напряжения Altivar Process 6000

Компания Schneider Electric представила Altivar Process 6000 — современный сервис-ориентированный промышленный преобразователь частоты высокой производительности, предназначенный для управления трехфазными асинхронными и синхронными двигателями среднего напряжения.

Серия преобразователей частоты ATV6000 соответствует международным и российским стандартам, обеспечивая эффективную и надежную работу оборудования в проектах, реализуемых конечными пользователями, производителями оборудования и системными интеграторами. Сетевые и программные приложения ATV6000 надежно защищены от любых цифровых атак, что подтверждено сертификатом кибербезопасности «Achilles Level 2 Certification».

Привод Altivar Process 6000 со встроенными интеллектуальными сервисами, обеспечивающими поддержку Интернета вещей, прекрасно дополняет линейку приводов Altivar Process. Архитектура EcoStruxure предоставляет возможности мониторинга состояния оборудования в режиме реального времени, а инструменты предиктивной аналитики позволяют превентивно управлять активами.

«Наши заказчики нацелены на снижение энергопотребления и эксплуатационных издержек без ущерба производительности оборудования. Подключенные решения, такие как Altivar Process 6000, обеспечивают устойчивую эффективность без дополнительных затрат. Таким образом, пользователи могут отслеживать энергопотребление и оптимизировать производственный процесс в целом», – сказал Николай Типков, менеджер по развитию бизнеса компании департамента «Промышленность» компании Schneider Electric.

Как часть платформы EcoStruxure, соответствующей стандарту plug-and-play, ATV6000 обеспечивает более эффективное управление энергопотреблением с помощью интеллектуального сбора данных, оценки производительности в режиме реального времени и мониторинга потребления энергии на протяжении всего срока службы. Altivar Process 6000 преобразует данные в ценное и действенное понимание бизнеса, в результате чего партнёры Schneider Electric получают увеличение рентабельности и общей эффективности оборудования, а также сокращают его совокупную стоимость владения (TCO).

ATV6000 демонстрирует высокую степень адаптации к требованиям заказчиков для решения конкретных задач, обеспечивая гибкость в модификации и расширении. Благодаря использованию последнего поколения низковольтных IGBT-транзисторов преобразователь частоты удовлетворяет самым жестким требованиям по поддержанию заданной частоты и высокому уровню КПД.

Основные сферы применения преобразования — электроэнергетика, горнодобывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, водоподготовка и водоотведение, металлургия и нефтехимия, а также объекты инфраструктуры городов. Однако вне зависимости от отрасли, Schneider Electric предлагает оптимизированное решение на базе ATV6000, отвечающее конкретным требованиям заказчика по сокращению капитальных затрат и эксплуатационных расходов.

Человеко-машинный интерфейс Magelis, сенсорная панель и 10-дюймовый экран обеспечивают удобство использования и повышенную эффективность действий оператора, в то время как динамические QR-коды позволяют осуществлять лёгкий доступ ко всей технической документации. ATV6000 имеет одностороннее обслуживание, что допускает его установку вплотную к конструкциям и значительно облегчает доступ к секции управления, трансформатору и инверторным ячейкам, а благодаря совмещению секций, преобразователь частоты имеет небольшие габариты.