REG.RU — лидер Рунета и мировой доменной индустрии по параметру new gTLDs

REG.RU сообщил о том, что опередил регистратора Google по количеству адресов в новых доменных зонах (new gTLDs) и сегодня по этому показателю занимает 14 место в мире и 1 в Рунете.

Согласно данным статистического ресурса Ntldstats.com, за последний год внимание к new gTLDs в мире не угасало и объем регистраций держался на уровне 25–26 млн зарегистрированных доменов. Сегодня это более 26 млн веб-адресов в 1 200 новых зонах.

На долю российских регистраторов в совокупности приходится свыше 500 ¬¬000 доменов. Из них 350 000 зарегистрированы в REG.RU, что закрепляет за ним 1 место среди российских регистраторов и 14 — среди мировых. Кроме того, с этим показателем компании удалось обогнать по количеству регистраций доменов мирового IT-гиганта — Google.

Всего год назад REG.RU находился на 25 строчке мирового рейтинга с 160 000 доменов, но уже на тот момент занимал лидерскую позицию на российском рынке.

В мировом топ-10 new gTLDs за последний год произошли существенные изменения. Так, из рейтинга пропали .LOAN, LTD и .WIN. При этом год назад .LOAN находилась на второй строчке с 2 млн зарегистрированных доменов. Сейчас же в этой зоне всего 126 000 адресов. Резкий спад можно объяснить активными промо во время запуска доменной зоны: изначально домены регистрировались по невысокой цене, но по истечению года владельцы отказывались от их использования.

То же самое можно сказать и о доменах .WIN и .LTD. Только в их случае падение в количестве регистраций не было настолько большим.





Сегодня возглавляют рейтинг домены .TOP, .XYZ, .ICU, которые также имеют привлекательную стоимость. Увидим позже, выдержит ли их востребованность испытание временем.

На основе предпочтений клиентов REG.RU можно отследить и тренды отечественной индустрии. Например, .XYZ, который год назад занимал первое место, сейчас располагается на девятом. А зона .SITE, напротив, вырвалась в лидеры рейтинга.

Среди пользователей востребованы как зоны с широкой трактовкой — .ONLINE, .SPACE, .РУС, так и более специализированные, например, .STORE.





Чтобы зарегистрировать домен в любой из перечисленных зон, пользователю достаточно выбрать его на сайте REG.RU и оплатить первый год регистрации. Подробнее на сайте.

«Безусловно, с каждым годом всё больше пользователей открывают для себя new gTLDs и находят им применение. Но высокие показатели REG.RU — это во многом результат правильно выстроенной работы с клиентами и грамотного сотрудничества с регистратурами. Мы предлагаем огромный выбор самых популярных новых доменов, доступную стоимость, высокий сервис и полный набор того, что может потребоваться для создания сайта или онлайн-бизнеса», — отметил генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3 000 000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU в 30 городах России и СНГ.