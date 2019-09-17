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REG.RU — лидер Рунета и мировой доменной индустрии по параметру new gTLDs

, Текст: Владимир Бахур

REG.RU сообщил о том, что опередил регистратора Google по количеству адресов в новых доменных зонах (new gTLDs) и сегодня по этому показателю занимает 14 место в мире и 1 в Рунете.

Согласно данным статистического ресурса Ntldstats.com, за последний год внимание к new gTLDs в мире не угасало и объем регистраций держался на уровне 25–26 млн зарегистрированных доменов. Сегодня это более 26 млн веб-адресов в 1 200 новых зонах.

На долю российских регистраторов в совокупности приходится свыше 500 ¬¬000 доменов. Из них 350 000 зарегистрированы в REG.RU, что закрепляет за ним 1 место среди российских регистраторов и 14 — среди мировых. Кроме того, с этим показателем компании удалось обогнать по количеству регистраций доменов мирового IT-гиганта — Google.

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Всего год назад REG.RU находился на 25 строчке мирового рейтинга с 160 000 доменов, но уже на тот момент занимал лидерскую позицию на российском рынке.

В мировом топ-10 new gTLDs за последний год произошли существенные изменения. Так, из рейтинга пропали .LOAN, LTD и .WIN. При этом год назад .LOAN находилась на второй строчке с 2 млн зарегистрированных доменов. Сейчас же в этой зоне всего 126 000 адресов. Резкий спад можно объяснить активными промо во время запуска доменной зоны: изначально домены регистрировались по невысокой цене, но по истечению года владельцы отказывались от их использования.

То же самое можно сказать и о доменах .WIN и .LTD. Только в их случае падение в количестве регистраций не было настолько большим.

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Сегодня возглавляют рейтинг домены .TOP, .XYZ, .ICU, которые также имеют привлекательную стоимость. Увидим позже, выдержит ли их востребованность испытание временем.

На основе предпочтений клиентов REG.RU можно отследить и тренды отечественной индустрии. Например, .XYZ, который год назад занимал первое место, сейчас располагается на девятом. А зона .SITE, напротив, вырвалась в лидеры рейтинга.

Среди пользователей востребованы как зоны с широкой трактовкой — .ONLINE, .SPACE, .РУС, так и более специализированные, например, .STORE.

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Чтобы зарегистрировать домен в любой из перечисленных зон, пользователю достаточно выбрать его на сайте REG.RU и оплатить первый год регистрации. Подробнее на сайте.

«Безусловно, с каждым годом всё больше пользователей открывают для себя new gTLDs и находят им применение. Но высокие показатели REG.RU — это во многом результат правильно выстроенной работы с клиентами и грамотного сотрудничества с регистратурами. Мы предлагаем огромный выбор самых популярных новых доменов, доступную стоимость, высокий сервис и полный набор того, что может потребоваться для создания сайта или онлайн-бизнеса», — отметил генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3 000 000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU в 30 городах России и СНГ.

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