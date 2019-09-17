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Представлено прямое облачное решение для сельского хозяйства

Облака

CLAAS, 365FarmNet и John Deere представили систему DataConnect, обеспечивающую возможность прямого обмена данными между облачными хранилищами независимо от производителя оборудования. Аналогично системе ISOBUS, клиенты теперь могут обмениваться данными через общий интерфейс, а также осуществлять контроль и мониторинг всего парка техники с использованием наиболее предпочтительной системы.

До сегодняшнего дня фермеры и подрядчики, использующие смешанный парк техники, имели возможность записывать, обрабатывать и документировать свои данные только с помощью соответствующего оборудования и веб-порталов отдельных производителей.

Используя DataConnect, пользователи могут выбрать платформу обработки данных конкретного производителя, сохранив при этом возможность передачи данных с других машин с помощью нового интерфейса. Это означает, что данные будут по-прежнему доступны в Центре управления John Deere, а также на порталах CLAAS TELEMATICS или 365FarmNet, но при этом появится возможность передачи этих данных в реальном времени из одного облака в другое. Главное преимущество для пользователя состоит в том, что все нужные конфигурации машины теперь доступны в рамках единой системы.

DataConnect позволяет обмениваться важнейшими данными машин, включая текущее и предшествующие местоположения машины, запас топлива, текущий рабочий статус и скорость движения. В перспективе появится возможность передачи агрономических данных.

С помощью DataConnect компании также смогут делиться собственным опытом обмена данными между облаками в рамках постоянных проектов Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF). Именно поэтому архитектура нового интерфейса была разработана с учетом действующих в настоящее время отраслевых стандартов.

Все заинтересованные производители сельскохозяйственной техники, поставщики программного обеспечения, ассоциации и комитеты по стандартизации, могут присоединиться к проекту и принять участие в развитии интерфейса. Система DataConnect будет впервые представлена широкой публике в ноябре на стендах CLAAS, 365FarmNet и John Deere на выставке AGRITECHNICA 2019, а официальный выход системы на рынок запланирован на лето 2020 года.

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