Panasonic расширяет бизнес в России, открывая новое направление Life Solutions

Направление электротехнического оборудования (бренды VIKO и Panasonic) начинает работу в составе российского подразделения японской корпорации Panasonic в сентябре 2019 г. Новая структура возьмет на себя развитие профильных товарных категорий (электроустановочные изделия, коммутационное оборудование, сетевые фильтры, распределительные щиты и др.) и прямой дистрибуции на территории России.

Устройства для подключения бытовой техники к электрическим сетям – одна из старейших продуктовых категорий Panasonic, чей выпуск начался в 1918 г., заложив основу всей японской корпорации. Сегодня Panasonic удерживает более 80% японского рынка электроустановочного оборудования и по праву считается брендом №1 в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Филиппинах, Тайване, Южной Корее, а также Индии и Турции. В общей сложности сеть дистрибуции охватывает более 73 стран.

Россия до последнего времени оставалась, пожалуй, последним крупным регионом, не имевшим собственного представительства Panasonic Life Solutions – поставки сюда осуществлялись через консолидированную дочернюю компанию Panasonic в Турции. Однако видя перспективность этого рынка и следуя стратегии расширения продаж за пределами Японии, корпорация приняла решение об организации местного подразделения. Новая структура будет находиться в прямом подчинении у президента Panasonic Россия – Хироки Миядзи. Подразделение Life Solutions Россия возглавит Хироси Акияма, который хорошо знает регион и имеет большой опыт работы по данному направлению.

Продукция для российского рынка будет производиться на собственном предприятии Panasonic в Турции. На начальном этапе ассортимент включит в себя: розетки, выключатели, электронные компоненты для управления освещением, удлинители, сетевые фильтры, автоматические выключатели и распределительные щиты. В общей сложности более 5000 уникальных моделей. Продукция в начальном ценовом сегменте будет реализовываться под брендом VIKO, который хорошо известен российским покупателям, а коллекции под материнским брендом Panasonic будут охватывать средний и премиальный класс устройств. В перспективе ассортимент может быть дополнен LED-освещением и устройствами KNX для систем «умного дома» (дистанционное управление светом, вентиляцией и прочими инженерными системами зданий).

В качестве приоритетных каналов сбыта рассматриваются прямые дистрибуторы, DIY-сети и официальный интернет-магазин Panasonic. Внимание также будет уделяться таким значимым группам, как дизайн-бюро и архитектурные студии, строительные холдинги, девелоперские компании и специалисты, занимающиеся строительством и отделкой помещений.