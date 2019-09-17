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Лев Хасис избран Председателем Совета директоров Rambler Group

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Состоялся первый Совет директоров Rambler Group после закрытия сделки со Сбербанком, в рамках которой банк стал совладельцем медиагруппы с пакетом акций в 46,5%. Совет директоров избрал Председателя — им стал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

Председатель Совета директоров будет ежегодно ротироваться — через год эту роль начнет исполнять Александр Мамут. Также Совет назначил Рафаэля Абрамяна CEO Rambler Group.

Еще одно решение Совета директоров связано со стратегией развития группы и интеграции ее продуктов и сервисов в экосистему Сбербанка. Данная стратегия должна быть разработана и утверждена в IV квартале 2019 г.

Сбербанк и Rambler Group сообщили о закрытии сделки по созданию крупнейшей компании российского рынка медиа и развлечений в конце августа 2019 г. Сбербанк инвестировал в капитал медиагруппы (cash-in инвестиции): денежные средства пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ.

В результате партнерства экосистема Сбербанка дополнилась digital-продуктами и сервисами Rambler Group (ранее активы принадлежали A&NN и Era Capital). В периметр сделки вошли онлайн-кинотеатр Оkkо и кинотеатр «Художественный», а также более 30 популярных ресурсов Рунета: Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, LiveJournal, Rambler.Касса и другие. Ежемесячное число уникальных пользователей цифровых активов Rambler Group на данный момент составляет 56 млн человек.



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