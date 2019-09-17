HP представила тонкий клиент для виртуализированных рабочих мест

HP объявила об обновлении портфолио тонких клиентов, призванных максимизировать эффект от перехода к виртуализированным рабочим местам (VDI) и облачным технологиям. Разнообразное портфолио тонких клиентов HP разработано специально для сотрудников директивных органов IT компаний, а входящие в него решения точно спроектированы, универсальны, надежны и просты в установке и управлении, что обеспечивает переход к VDI и облачным вычислениям без лишних усилий.

Среди представленных новинок: самый мощный в мире тонкий клиент HP t740, первый тонкий клиент с системой самозащиты HP t640, модернизированный инструмент для управления HP ThinPro PC Converter и программное обеспечение для перепрофилирования обычных устройств в производительные тонкие клиенты HP ThinPro PC Converter, которое позволяет компаниям расширить стратегии виртуализации и самостоятельно внедрять встраиваемые облачные решения.

Стремительно увеличиваются объемы используемых в работе цифровых и графических данных, и для IT специалистов всё большую важность приобретает вопрос соответствия систем и устройств растущим требованиям. На помощь приходят высокопроизводительные решения с изменяемой конфигурацией. Самый мощный в мире тонкий клиент HP t740 обладает следующими характеристиками.

Высокая производительность на базе процессора AMD Ryzen V1756B. Встроенная поддержка четырех мониторов с разрешением UHD/4K. Настраиваемый слот PCIe, поддерживающий новейшие графические решения, альтернативные сетевые интерфейсы и опциональные порты.. Возможность встроить видеокарту AMD Radeon для увеличения количества поддерживаемых UHD / 4K мониторов с четырех до шести. Технология AMD MemoryGuard, доступная исключительно пользователям тонких клиентов HP, обеспечивает шифрование в режиме реального времени, защищая от атак методом холодной перезагрузки. Флеш-память до 512 ГБ и системная память до 32 ГБ. Оптоволоконный сетевой адаптер, обеспечивающий высокий уровень безопасности сетевого подключения. Расширенный диапазон рабочих температур до 55о С.

HP t740 поступит я в продажу в России с сентября 2019 года по цене от 44 000 рублей.

Оптимизация производительности рабочих мест сегодня актуальна, как никогда, в связи с чем компаниям нужны устройства, которые поддерживают широкий выбор подсистем и помогают справиться с локальными и виртуальными гибридными вычислениями. Первый в мире тонкий клиент с системой самозащиты HP t640 обладает следующими характеристиками.

Технология AMD MemoryGuard, доступная исключительно пользователям тонких клиентов HP, обеспечивает шифрование в режиме реального времени, защищая от атак методом холодной перезагрузки. Решение любых типовых вычислительных и графических задач с процессором AMD Ryzen R1506G. Самые современные технологии памяти и флеш-устройства для быстрой удаленной и локальной обработки данных. Встроенная поддержка трех UHD / 4K мониторов. Эргономичная система с использованием одного кабеля USB-C для питания и подключения видео. Поддержка до 35 различных вариантов подсистем обеспечивает универсальность использования для решения широкого диапазона задач. Гибкость при установке и расположении благодаря уникальной конструкции для оптимального охлаждения.

HP t640 поступит я в продажу в России с сентября 2019 года по цене от 29 000 рублей.

Программное обеспечение HP ThinPro PC Converter позволяет сократить капиталовложения, связанные с переходом к виртуализированным рабочим местам – теперь у IT специалистов есть возможность перепрофилировать обычные устройства в надежные и легкие в использовании терминалы тонких клиентов HP. HP ThinPro PC Converter позволяет.

По максимуму использовать существующие устройства: замена действующих операционных систем на HP ThinPro на базе Linux позволит продлить срок службы уже используемых персональных компьютеров, ноутбуков и тонких клиентов. Предусмотрено и альтернативное решение, сохраняющее текущую операционную систему: загрузка HP ThinPro с USD диска – идеальный вариант для компаний, где сотрудники используют личные устройства.

Обеспечить многоуровневую безопасность: надежная виртуализация благодаря встроенным в HP ThinPro средствам безопасности, сниженной уязвимости для вирусных атак и режиму файловой системы «только для чтения», который помогает предотвратить несанкционированные обновления.

Оптимизация управления: централизованное управление всеми устройствами и данными через консоль HP Device Manager, входящую в HP ThinPro PC Converter.

Управление устройствами теперь стало еще проще благодаря модернизированному инструменту HP Device Manager 5.0, который получил современный и интуитивно понятный интерфейс, а также новые функции для более эффективного управления, направленные на оптимизацию следующих трех областей.

Централизованное управление и мониторинг: простой, но мощный инструмент для администрирования, при помощи которого IT специалисты могут удаленно настраивать и обновлять тонкие клиенты HP, а также устранять возникающие проблемы. Ряд задач можно автоматизировать при помощи готовых шаблонов на базе индивидуальных правил для папок, создавая настраиваемые процедуры развертывания.

Гибкая и интуитивно понятная работа: при помощи инструмента, настройка которого займет считанные минуты, можно отслеживать все важные аспекты деятельности. Поддержка нескольких мониторов при помощи функции drag-and-drop позволяет настроить интерфейс по вашим собственным параметрам, а консоль на базе вебсайта открывает моментальный доступ и возможность ролевого делегирования задач из любой точки мира.

Мощная консоль для масштабирования: поддержка 64-битных приложений и увеличение памяти обеспечивает высокую производительность и надежность при развертывании в условиях крупных предприятий.

При покупке любого тонкого клиента HP программное обеспечение предоставляется в комплекте.