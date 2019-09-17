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ГК Astra Linux вступила в РУССОФТ

ПО Софт

Группа компаний Astra Linux объявила о вступлении в НП «РУССОФТ», объединяющем более 155 отечественных компаний, разрабатывающих собственное программное обеспечение и оказывающих услуги по разработке ПО на заказ. ГК Astra Linux была одобрена в качестве нового члена Ассоциации на отрытом юбилейном заседании Правления РУССОФТ, которое состоялось в Москве 12 сентября 2019 г.

Вступление в Ассоциацию российских разработчиков программного обеспечения для ГК Astra linux является стратегическим шагом. РУССОФТ — одно из наиболее влиятельных IT-объединений, которое представляет интересы индустрии в органах государственной власти и на международном рынке. Объединение служит посредником между бизнесом и государством, добиваясь того, чтобы при принятии законов учитывалось мнение игроков рынка. Ассоциация активно взаимодействует с зарубежными партнерами из Китая, Индии, Малайзии, Испании, Франции, Германии и др, содействуя экспорту российского ПО.

«ГК Astra Linux на протяжении нескольких лет последовательно адаптирует одноименную операционную систему для глобального рынка. Уже сейчас операционная система Astra Linux функционирует в составе программно-аппаратных комплексов и систем управления технологическими процессами на ряде крупных зарубежных объектов, например, на Тянванской атомной станции (Китай). Закономерно, что интерес иностранных клиентов к уникальным средствам защиты, реализованным в Astra Linux, непрерывно растёт. Но такой сложный продукт, как операционная система, не существует на рынке без определённого стека технологий - вычислительная техника, общее и прикладное ПО, бизнес-аналитика, фреймворки для разработки приложений. Членство в Ассоциации позволит нам расширить круг партнеров, которые заинтересованы в создании общей базовой платформы для корпоративного рынка. Выходить на международные рынки без подобных интегрированных решений – неэффективная история», - сказал директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын.

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