DB Schenker протестировал экзоскелеты для работников склада

Экзоскелеты, известные также как роботы-помощники или внешние скелеты- это электромеханические поддерживающие устройства, которые надеваются на тело человека. Помимо выполнения работ на эргономично спроектированных станках автоматической линии, роботы-помощники также задействованы на складах. Их используют при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, если сотрудникам необходимо поднимать и перемещать тяжелые предметы. В частности, применение таких устройств помогает ограничить нагрузку на поясничный отдел позвоночника и мышцы спины складского служащего. Перенапряжение в этих частях тела чаще всего приводит к болезням и потере трудоспособности персонала.

В данный момент немецкий офис DB Schenker успешно завершил тестирование устройств на территории нескольких складских комплексов. Целью пилотного проекта была попытка распределения по складским помещениям упаковок весом до 15 кг. Сотрудники в экзоскелетах брали с полок груз и перемещали его на паллеты. В эксперименте приняли участие около 20 аспирантов с разных факультетов Технического университета Дортмунда.

По его словам, в ближайшее время специалистам DB Schenker предстоит детально проанализировать результаты экспериментов и принять решение о том, будет ли применение роботов включено в план оптимизации бизнес-процессов компании.

«Внедрение полностью роботизированных процессов возможно в части стандартизированных, однотипных и повторяющихся складских операций, что позволяет уменьшить влияние человеческого фактора. Однако, на сегодняшний день в логистике есть области, в которых роботы не могут составить конкуренцию человеку. Например, распаковка “сложных” грузов. Это технически сложный и не однотипный процесс, который требует участия сотрудников склада. В этом случае экзоскелет является отличным решением, потому что его применение позволит дополнить моторику человека силой машины», - отметил генеральный директор АО «Шенкер» Айварс Тауриньш.