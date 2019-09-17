«Билайн» вошел в состав Ассоциации больших данных

Ассоциация больших данных (АБД) объявила о вхождении в состав организации «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

«Билайн» стал одиннадцатым участником Ассоциации. В списке участников Ассоциации сейчас также «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбербанк», Газпромбанк, Тинькофф Банк, «МегаФон», oneFactor, QIWI, «Ростелеком» и Аналитический центр при Правительстве РФ.

Вместе с другими участниками Ассоциации «Билайн» примет участие во всех ее проектах и активностях. В ближайших планах - создание технологической «песочницы», которая станет средой для разработки и тестирования новых решений и алгоритмов аналитики больших данных. Также Билайн включится в работу по подготовке основополагающих документов, направленных на развитие отечественного рынка больших данных: стратегии развития рынка больших данных, кодекса этики использования данных, национальных стандартов обогащения данных из различных источников.

Со стороны «Билайна» в состав правления Ассоциации вошел директор по продуктам и технологиям больших данных компании Константин Романов.

«Основной целью Ассоциация является создание в России цивилизованного рынка больших данных, который станет дополнительным драйвером развития экономики и позволит улучшить качество жизни граждан. Телеком-операторы наряду с банками и крупнейшими интернет компаниями - флагманы рынка данных. Мы рады, что компания с большим опытом работы в области технологий big data разделяет цели Ассоциации и сможет внести существенный вклад в развитие рынка, установление этических стандартов работы с данными и в реализацию стратегии роста», - отметила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

«Билайн активно развивает направление больших данных, которое становится одним из новых драйверов роста выручки компании. По итогам II квартала 2019 года выручка от обработки больших данных выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Опыт работы в этой сфере позволит Билайну внести существенный вклад в работу Ассоциации», - сказал директор по продуктам и технологиям больших данных «Билайн» Константин Романов.