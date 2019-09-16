ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

TP-Link выпускает на российский рынок Archer MR600 – свой первый Wi-Fi роутер с поддержкой технологии 4G+ Cat6

Техника

Компания TP-Link анонсирует российский старт продаж Archer MR600 – своего первого Wi-Fi роутера с поддержкой технологии 4G+ Cat6. Новая модель поддерживает сети более высокого уровня в рамках протокола LTE со скоростью загрузки данных до 300 Мбит/с. Archer MR600 сочетает в себе модем Qualcomm X12 LTE, двухдиапазонный 802.11AC Wi-Fi и гигабитные Ethernet-порты, предлагая оптимальное решение для высокоскоростного доступа в интернет повсюду.

Archer MR600 использует модем Qualcomm Snapdragon X12 для улучшенной скорости передачи данных. По сравнению с предыдущими 3G/4G-роутерами Archer MR600 дополнительно поддерживает Band 5 (850 МГц) и Band 28 (700 МГц) для большей совместимости, что позволяет ему работать в сетях всех ведущих телекоммуникационных компаний в мире. В роутер также интегрирован двухдиапазонный модуль Wi-Fi стандарта AC1200 и поддержка соединения одновременно для 64 устройств.

tplink1.jpg

TP-Link Archer MR600

При увеличении скорости передачи данных по 4G+ традиционные порты Ethernet со скоростью 100 Мбит/с вызывают потерю пропускной способности, ограничивая приложения с интенсивной передачей трафика. Напротив, Archer MR600 с его гигабитными портами Ethernet обеспечивает быструю скорость и надежные соединения для проводных устройств высокой интенсивности; таких как Smart TV, игровые приставки, NAS и многое другое.

Для создания по всему дому более гибкой и экономичной бесшовной сети Mesh и использования одного имени Wi-Fi для всех подключенных устройств, MR600 поддерживает технологию OneMesh. Достаточно подключить усилитель OneMesh или адаптер Powerline к роутеру, чтобы расширить домашнюю сеть, используя одно имя Wi-Fi и оставаться подключенным к сети в каждой комнате. Усилитель OneMesh или адаптер Powerline продаются отдельно.

Основные характеристики и технологии:

LTE-Advanced Cat6: скорость входящего потока 300 Мбит/с / исходящего потока 50 Мбит/с;

Гигабитные порты: 3 гигабитных порта LAN + 1 гигабитный порт WAN/LAN;

Подключение 64 устройств одновременно: 32 устройства на 2,4 ГГц и 32 устройства на 5 ГГц;

Поддержка TP-Link OneMesh: совместим с другими продуктами TP-Link OneMesh, чтобы обеспечить более гибкую и экономически эффективную бесшовную сеть Mesh;

SIM-карта Plug&Play: роутер со встроенным модемом 4G + и встроенным гнездом для SIM-карты. Все, что потребуется, это вставить микро-SIM-карту и включить роутер;

Съемные LTE-антенны: улучшенный уровень сигнала с возможностью замены внешних антенн;

Резервное WAN-соединение: поддерживает режим роутера Wi-Fi, который совместим с кабельными, оптоволоконными и DSL-модемами с портом WAN/LAN;

Простое управление с помощью Tether: настройте роутер 4G+ за считанные минуты.

Другие материалы рубрики

Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена

Обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск», интернет, мышь и клавиатуру

Экс-топ-менеджер DNS получил восемь лет тюрьмы за «откаты»

Начались продажи сверхдешевого смартфона с рекордной 64 МП камерой. Цена

Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows

Chrome научился обходить все блокировки Роскомнадзора лучше, чем Firefox

Техника

Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет

Как правильно организовать освещение на рабочем месте

Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K

Все самое интересное с выставки IFA 2019
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Тема месяца

Обзор: ИТ в промышленности 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики ИТ на промышленные предприятия

Как подключить МФУ к облаку и что это дает Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии