TP-Link выпускает на российский рынок Archer MR600 – свой первый Wi-Fi роутер с поддержкой технологии 4G+ Cat6

Компания TP-Link анонсирует российский старт продаж Archer MR600 – своего первого Wi-Fi роутера с поддержкой технологии 4G+ Cat6. Новая модель поддерживает сети более высокого уровня в рамках протокола LTE со скоростью загрузки данных до 300 Мбит/с. Archer MR600 сочетает в себе модем Qualcomm X12 LTE, двухдиапазонный 802.11AC Wi-Fi и гигабитные Ethernet-порты, предлагая оптимальное решение для высокоскоростного доступа в интернет повсюду.

Archer MR600 использует модем Qualcomm Snapdragon X12 для улучшенной скорости передачи данных. По сравнению с предыдущими 3G/4G-роутерами Archer MR600 дополнительно поддерживает Band 5 (850 МГц) и Band 28 (700 МГц) для большей совместимости, что позволяет ему работать в сетях всех ведущих телекоммуникационных компаний в мире. В роутер также интегрирован двухдиапазонный модуль Wi-Fi стандарта AC1200 и поддержка соединения одновременно для 64 устройств.

TP-Link Archer MR600

При увеличении скорости передачи данных по 4G+ традиционные порты Ethernet со скоростью 100 Мбит/с вызывают потерю пропускной способности, ограничивая приложения с интенсивной передачей трафика. Напротив, Archer MR600 с его гигабитными портами Ethernet обеспечивает быструю скорость и надежные соединения для проводных устройств высокой интенсивности; таких как Smart TV, игровые приставки, NAS и многое другое.

Для создания по всему дому более гибкой и экономичной бесшовной сети Mesh и использования одного имени Wi-Fi для всех подключенных устройств, MR600 поддерживает технологию OneMesh. Достаточно подключить усилитель OneMesh или адаптер Powerline к роутеру, чтобы расширить домашнюю сеть, используя одно имя Wi-Fi и оставаться подключенным к сети в каждой комнате. Усилитель OneMesh или адаптер Powerline продаются отдельно.

Основные характеристики и технологии:

LTE-Advanced Cat6: скорость входящего потока 300 Мбит/с / исходящего потока 50 Мбит/с;

Гигабитные порты: 3 гигабитных порта LAN + 1 гигабитный порт WAN/LAN;

Подключение 64 устройств одновременно: 32 устройства на 2,4 ГГц и 32 устройства на 5 ГГц;

Поддержка TP-Link OneMesh: совместим с другими продуктами TP-Link OneMesh, чтобы обеспечить более гибкую и экономически эффективную бесшовную сеть Mesh;

SIM-карта Plug&Play: роутер со встроенным модемом 4G + и встроенным гнездом для SIM-карты. Все, что потребуется, это вставить микро-SIM-карту и включить роутер;

Съемные LTE-антенны: улучшенный уровень сигнала с возможностью замены внешних антенн;

Резервное WAN-соединение: поддерживает режим роутера Wi-Fi, который совместим с кабельными, оптоволоконными и DSL-модемами с портом WAN/LAN;

Простое управление с помощью Tether: настройте роутер 4G+ за считанные минуты.