Softline предоставила компании «Инфраструктура благотворительности» cloud-услугу Dedicated для масштабирования бизнеса

Softline успешно завершила облачный проект, благодаря которому компания PHILIN (ООО «Инфраструктура благотворительности») повысила эффективность взаимодействия с российскими некоммерческими организациями. Использование ресурсов выделенного сервера Dell EMC PowerEdge, предоставленного Softline, помогло заказчику обеспечить стабильное функционирование и высокую производительность решений 1C в едином контуре корпоративной автоматизации.

С 2014 г. PHILIN предоставляет комплексные сервисные решения с целью профессионализации и устойчивого развития организаций, занимающихся благотворительностью и социальными вопросами. Компания оказывает НКО квалифицированную помощь в таких областях, как бухгалтерия и казначейство, финансовый менеджмент, отчетность в регулирующие органы и донорам, кадровое делопроизводство, юридическое сопровождение, документооборот, юридический, финансовый и стратегический консалтинг. Кроме того, PHILIN стала первой российской компанией, предложившей рынку профессиональное коробочное CRM-решение для некоммерческих организаций.

Специфика деятельности компании, ежегодное увеличение числа клиентов и объема обрабатываемых данных требовали регулярного наращивания вычислительных мощностей. Проведенный ИТ-аудит показал, что ресурсы, которые эксплуатировала PHILIN, уже в ближайшей перспективе перестанут отвечать требованиям к надежности и производительности. Для перехода на качественно новый уровень обслуживания некоммерческих организаций руководство компании приняло решение о переводе корпоративных систем на более высокие вычислительные мощности.

Покупка дополнительного сервера, как и приобретение его в лизинг, не закрывала тех задач, которые стояли перед предприятием. Поэтому стала рассматриваться возможность использования необходимого объема ресурсов на условиях аренды. При этом компании было важно обеспечить стабильное функционирование и высокую производительность нескольких решений 1C в едином контуре корпоративной автоматизации.

ИТ-специалисты PHILIN изучили предложения основных участников рынка. Наиболее оптимальный вариант предложила Softline – признанный лидер отрасли высоких технологий и надежный партнер компании PHILIN с 2017 г. Эксперты Softline, выявив потребности заказчика, рекомендовали ему востребованную услугу Dedicated.

В рамках услуги Softline Dedicated используются стоечные серверы Dell EMC PowerEdge 13 и 14 поколения. Они представляют собой оптимальное сочетание вычислительных ресурсов и памяти с высокомасштабируемой архитектурой и обеспечивают максимальную производительность широкого спектра приложений. Все оборудование сосредоточено в дата-центре уровня Tier III, расположенном в Москве. Технические параметры выделенных серверов допускают подключение большого количества cloud-услуг, таких как IaaS VMware, STaaS, Colocation. В результате клиент получает универсальный сервис, позволяющий наиболее оптимально решать возникающие бизнес-задачи.

Для удобства заказчиков услуга Softline Dedicated предоставляется в режиме 24*7*365. Время простоя сервиса, подтвержденного прозрачным SLA 99,9% с финансовыми гарантиями, не превышает 44 минут в месяц. Минимальный срок аренды выделенного сервера составляет 1 месяц. Через три года непрерывного использования услуги клиент получает право выкупить вычислительные мощности.