«Сенсор-Тех» представила российские разработки для инвалидов

«Сенсор-Тех» представила устройства, которые помогают слепым, глухим и слепоглухим людям общаться и ориентироваться в пространстве.

Устройство «Чарли» распознает устную речь говорящего на расстоянии до двух метров и превращает ее в текст. Текст может быть выведен на экран любого устройства, включая Брайлевские дисплеи, чтобы глухой или слепоглухой человек смог понять собеседника. Устройство можно использовать дома (понимать речь близких), а также в общественных местах, например, в больницах, в банках, офисах, на вокзалах и т.д. (эффективно общаться со всеми клиентами).

Умный помощник для незрячих «Робин» распознает около 60 разных предметов и лица людей. Необходимо лишь зажать кнопку на гаджете, и он будет перечислять все, что видит вокруг. С помощью вибрации «Робин» также предупреждает о расстоянии до объекта (до 10 метров). Умный помощник работает в любых погодных условиях и без интернета. В настоящий момент устройство «разговаривает» на трех языках – русском, английском и немецком.

«Мы уверены, что наши разработки понравятся как посетителям выставки, так и европейскому медицинскому сообществу, а также тем, кто занимается социальным обслуживанием. Устройства уже показали себя наилучшим образом среди российских пользователей. Теперь мы покажем их и за рубежом в надежде на то, что и там они смогут помочь людям, облегчить их жизнь. В этом и заключается главная цель нашей лаборатории. Также для нас участие в выставке - это отличная возможность обменяться опытом и знаниями с европейскими коллегами»,- сказал Денис Кулешов, директор лаборатории «Сенсор-Тех».

С 18 по 21 сентября посетители RehacareInternational2019 смогут подробно познакомиться и самостоятельно протестировать устройства «Сенсор-Тех». Ожидается, что на выставку приедут более 50 тысяч человек и более 700 участников из 40 стран. Российскую национальную экспозицию при поддержке «Российский экспортный центр» и Министерства промышленности и торговли РФ представят 10 компаний-производителей инновационных изделий и решений для людей с особенными потребностями.