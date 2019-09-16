С утечками данных столкнулись 27% небольших компаний в России

По данным нового исследования «Лаборатории Касперского», за прошедшие 12 месяцев с утечками данных столкнулись 27% российских компаний, число сотрудников в которых не превышает 50 человек. Этот показатель значительно вырос по сравнению с результатами аналогичного исследования прошлого года — на 12 процентных пунктов. Примерно такая же тенденция наблюдается и в крупном бизнесе: согласно опросу 2018 г., с утечкой столкнулась каждая четвертая корпорация, а по итогам исследования 2019 г. — уже каждая третья (34%).

Меры, которые владельцы бизнеса принимают для того, чтобы избежать подобных инцидентов, часто не достаточны. Так, в каждой четвертой компании малого бизнеса (26%) используются защитные решения, которые включают в себя только базовые функции. Такие продукты не могут предложить необходимые для обеспечения безопасности на корпоративном уровне возможности, например, защиту серверов или централизованное управление всеми устройствами в сети. В 29% небольших компаний на момент утечки данных не было подходящих защитных решений. Столько же компаний-респондентов сообщили, что их IT-специалисты не обладали достаточной квалификацией, а сотрудники были не слишком хорошо осведомлены о правилах информационной безопасности.

Тем не менее, понимание необходимости усиливать защиту выросло по сравнению с 2018 г. Если в прошлом году инвестировать в IT-безопасность во избежание утечек данных планировали 43% опрошенных компаний малого бизнеса, то в этом — уже 51%. В прошлом году с тем, что необходимо тщательнее планировать сценарии реагирования на киберинциденты, связанные с утечками данных, согласились 50% респондентов, а в этом — уже 58%.

«Небольшие компании часто сфокусированы на росте своего бизнеса, кибербезопасность не входит в число их приоритетов. Тем не менее, утечка конфиденциальных данных может случиться и нанести ущерб компании любого масштаба. Хорошая же новость заключается в том, что для защиты от вредоносного ПО и рисков, связанных с человеческим фактором, малому бизнесу не нужно много инвестировать или нанимать сильных профессионалов, достаточно правильно выбрать защитное решение», — отметил Андрей Данкевич, руководитель направления маркетинга для малого и среднего бизнеса «Лаборатории Касперского».

Для эффективной защиты от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует небольшим компаниям:

- обучать сотрудников основам цифровой грамотности: не открывать файлы, присланные в электронных письмах от неизвестных исполнителей; хранить конфиденциальные данные только в надежных облачных сервисах с включенной аутентификацией; использовать легитимное ПО, скачанное с официальных ресурсов. Помочь повысить киберграмотность сотрудников может, например, платформа Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

- делать резервные копии важных данных и регулярно обновлять IT-оборудование и приложения, чтобы исключить наличие в них незакрытых уязвимостей, которые могут стать причиной утечки;

- использовать надежное защитное решение, специально созданное для малого бизнеса, простое в управлении и защищающее от вредоносного ПО, шифровальщиков и онлайн-мошенничества. Например, вышла обновленная версия решения Kaspersky Small Office Security, которое ограждает от киберугроз компьютеры, ноутбуки, мобильные устройства и файловые серверы, обеспечивает безопасность платежей и надежно сохраняет ценные файлы за счет шифрования.