Нейротехнологии для людей с ограниченными возможностями получат развитие

16 сентября 2019 г. состоялось подписание «Соглашения о партнерстве в области оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного интеллекта» между Холдингом «Швабе» Госкорпорации Ростех и Московским физико-техническим институтом (МФТИ).

Подписантами выступили заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин и директор по развитию ЦНТИ на базе МФТИ по направлению «Искусственный интеллект», коммерческий директор ООО «Нейроассистивные технологии» Лоран Акопян.

«Современные медицинские технологии на базе синтеза робототехники и нейротехнологий позволяют помочь миллионам людей в нашей стране и десяткам миллионов за рубежом. Например, «Ассистивный комплекс Робоком, разрабатываемый МФТИ в рамках проекта Нейронет НТИ «Ассистивные технологии с нейроуправлением», направлен на помощь полностью парализованным людям. Но для выведения наших инновационных разработок нам необходимо сотрудничество с таким холдингом как «Швабе», оно может стать ключевым фактором успеха», - отметил Владимир Конышев, заведующий лабораторией нейроробототехники МФТИ, генеральный директор ООО «Нейроассистивный технологии».

Отправной точкой к подписанию соглашения стала серия приватных переговоров с руководством компании, где со стороны Физтеха участником и инициатором выступил Лоран Акопян.

Холдинг «Швабе» выразил заинтересованность в разработках в сфере медицинской специальной техники, включая роботов для реабилитации и лечения, а также в разработках систем цифровизации и здравоохранения.

Переговоры велись в течении нескольких месяцев и привели сначала к подписанию соглашения о конфиденциальности, а затем к соглашению о партнерстве в области оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного интеллекта. Данным соглашением стороны подтвердили взаимную заинтересованность в стратегическом партнерстве и обозначили направления, по которым будут установлены партнерские отношения.

«Мы провели большую работу для заключения этого соглашения, привлекли множество экспертов для определения направлений эффективного сотрудничества. Это соглашение будет способствовать масштабированию производства и более быстрому внедрению наших инновационных решений на российский и мировой рынки. Кооперация со «Швабе» с их опытом производства и дистрибуции очень важна для коммерциализации наших разработок, мы очень рады сотрудничеству с таким успешным и крупным игроком рынка», - отметил Лоран Акопян.

«Новое сотрудничество позволит вывести на рынок новые медицинские и оптические технологии и продукты, а также программы искусственного интеллекта. Институт имеет большую базу наработок, например, специалисты вуза готовы предложить ассистивные устройства и технические средства реабилитации с применением нейротехнологий для людей с ограниченными физическими возможностями. По некоторым проектам уже ведется работа», - отметил заместитель генерального директора по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Холдинга «Швабе» Иван Ожгихин.