Металлоинвест завершил внедрение цифровой платформы управления бизнес-процессами

Металлоинвест, производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ), один из региональных производителей высококачественной стали, завершил первый этап масштабной цифровой трансформации – внедрение единой интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельности (ИСУ ФХД).

Более 100 управленческих и производственных систем компании было заменено на единую ERP-систему на базе новейшего решения SAP S/4HANA. Методология и управление проектом осуществляется командой консультантов Accenture.

В настоящее время ERP-система внедрена на четырех производственных площадках Металлоинвеста, а также в трейдинговом и логистическом операторах Компании. Количество пользователей системы в 2018-2019 гг. увеличилось почти в 2 раза (с 4 тыс. человек на начальном этапе до 7 тыс. на сегодняшний день). Кроме этого, в новой системе работают 35 тыс. пользователей ИТ-сервисов.

Цель программы цифровой трансформации Металлоинвеста Industry 4.0 – выход на принципиально новый уровень ведения бизнеса и достижение долгосрочного индустриального лидерства.

Суммарный объем инвестиций в создание ИСУ ФХД оценивается в более чем 6 млрд руб. Внедрение единой цифровой платформы сопровождается комплексной трансформацией бизнес-процессов 18 функциональных направлений. 45 тыс. сотрудников компании переведены в оптимизированные структуры, осуществляется реализация 24 смежных проектов трансформации.

Металлоинвест представил первые итоги цифровой трансформации на 4-м Международном горно-металлургическом SAP саммите, который 11 сентября 2019 г. прошел в Москве, а 12 сентября 2019 г. – в Старом Осколе, на ОЭМК и в Центре Инноваций Металлоинвеста.

«Мы три года находимся в активной стадии реализации программы Industry 4.0. В прошлом году мы внедрили интегрированную систему управления на наших горнорудных предприятиях – Лебединском и Михайловском ГОКах, в этом году мы запустили вторую волну на металлургических предприятиях - ОЭМК и Уральской Стали. На сегодняшний день создана мощная платформа для нашего дальнейшего развития. Цифровые технологии повышают эффективность и устойчивость Металлоинвеста, позволяют нам еще быстрее реагировать на меняющиеся рыночные условия и выполнять требования заказчиков по качеству и скорости поставок», - отметил Юрий Гаврилов, директор по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест»

Сегодня в компании централизована функция снабжения, управления персоналом, учета и ИТ, создан общий центр обслуживания и внутреннее ИТ подразделение. Максимально упрощены бизнес-процессы технического обслуживания и ремонта, снабжения, управления запасами, учета и расчета себестоимости, кадрового и финансового учета. Повышена эффективность ключевых процессов и точность планирования. Руководство Компании обеспечено информационной системой принятия решений на основе достоверных данных по всем предприятиям, доступных в единой системе.

Количество уровней управления в Компании снизилось с 13 до 6-7, сокращены сроки закрытия отчетного периода и согласования документов.

В дальнейшем планируется автоматизировать процессы управления проектами, начать использовать цифровые возможности SAP S/4HANA для закупок и бухгалтерского учета, а также применять сценарии SAP Cloud Platform и SAP Cloud Analytics.