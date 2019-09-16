Magenta автоматизировала вывоз отходов с несанкционированных свалок Подмосковья

Magenta Technology автоматизировала управление вывозом отходов с несанкционированных свалок Московской области. Система управления вывозом отходов Magenta внедрена в компании «Вива Транс». В результате эксплуатации системы перевозчик сократил время, затрачиваемое на планирование маршрутов, с 3 суток до 3 часов в день. Сокращение времени планирования позволило повысить оперативность вывоза отходов.

«Вива Транс» занимается сбором, сортировкой и утилизацией отходов. Компания внедрила систему Magenta, чтобы повысить качество услуг вывоза мусора.

Ежедневно перевозчик получает около 1000 заявок от управляющих компаний на вывоз отходов с несанкционированных свалок. До подключения к системе Magenta планирование маршрутов по таким заявкам осуществлялось вручную, с помощью онлайн-карт.

Построенные маршруты зачастую оказывались невыполнимыми. Это было связано с тем, что логисты не могли учесть при планировании все факторы, влияющие на ход работ, например, время, затрачиваемое на сбор мусора в каждой точке. Другая сложность заключалась в длительности планирования: на распределение заявок уходило до 3 суток.

Внедрение Magenta позволило перевозчику повысить качество планирования и оперативно назначать транспорт на заявки. Это стало результатом автоматизации процесса подготовки к выезду. После импорта заявок в систему из Excel-файла, система анализирует требования к заявкам и автоматически распределяет их по мусоровозам. Планирование осуществляется с учетом типа и объема отходов, вместимости транспорта, возможности проезда по узким улицам, графиков работы водителей и других параметров.

Для каждого мусоровоза Magenta строит маршруты движения и генерирует путевые листы. Благодаря учету при планировании времени на перемещения между точками, длительности погрузки и разгрузки на полигонах, дорожной обстановки водители получают реально выполнимый план работ на день.

В результате автоматизации операций “Вива Транс” сократила время на распределение заявок с 3 суток до 3 часов. Это позволило перевозчику повысить скорость оказания услуг - заявки на вывоз несанкционированных свалок отрабатываются уже на следующий день после поступления.

«Изменения в сфере обращения с отходами заставляют перевозчиков трансформировать свой бизнес. Система автоматизации Magenta помогает эффективно управлять возросшими объемами перевозок и гарантировать высокое качество услуг», - отметила Ирина Арыкова, руководитель отдела информационных технологий компании «Вива Транс».