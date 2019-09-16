ГК «А101» и toGO запустили кикшеринговый сервис в Коммунарке

ГК «А101» (входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева) и сервис toGO запустили в Коммунарке, центральной локации Новомосковского округа Москвы, услугу «Самокат до метро». Через специальное приложение пользователь может взять в краткосрочную аренду электросамокат и добраться на нем до метро «Коммунарка».

Пока сервис работает в тестовом режиме, но им уже может воспользоваться любой желающий. Ожидается, что полноценная работа кикшеринга начнется в следующий сезон, весной 2020 г.

«Довольно быстрый и крайне простой в управлении электросамокат – идеальное решение для тех, кому надо быстро добраться до метро, но не хочется стоять в пробках или томиться в автобусе в хорошую погоду. На нем до станции метро «Коммунарка» можно добраться примерно за 10-15 минут. Мы видим хороший потенциал для развития своего бизнеса в этой части Москвы, где почти половина жителей – молодые люди, которые ценят свое время и всегда рады необычным альтернативам», – отметил управляющий партнер «toGO Юг Москва» Игорь Петров.

В зоне покрытия кикшеринга – жилой комплекс «Москва А101», часть ЖК «Скандинавия» в начале Скандинавского бульвара, а также часть Фитаревской улицы от жилых комплексов до метро «Коммунарка». По условиям сервиса, аренда может начинаться или заканчиваться только на велопарковках, одна из которых установлена на Скандинавском бульваре, за зданием школы №2070, а вторая – непосредственно у входа в метро.

Кроме того, с августа 2019 г. toGO работает в Южном Бутово, куда также можно будет добраться на электросамокате – по улице Александры Монаховой. Среднее время в пути составит 20 минут, приложение подскажет пользователям расположение велопарковок, на которых можно завершить аренду.

«Компактный и экологичный транспорт – один из признаков зрелой городской среды европейского типа. При этом, в отличие от электроавтомобиля, самокат не требует дорогой и требовательной к площади инфраструктуры – зарядок, парковок и т.д. Поэтому мы готовы стимулировать появление подобных сервисов на территории своих проектов. В частности, сейчас мы рассматриваем возможность установки за свой счет дополнительных велопарковок на улице Липовый парк, в других частях Скандинавского бульвара, а также на бульваре Веласкеса», – отметила коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.