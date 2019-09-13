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В точках Почта Банка в почтовых отделениях можно будет сдать биометрические данные в ЕБС

ИТ в банках

Почта Банк начал сбор биометрических данных в Единую биометрическую систему в своих точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях нового формата. На текущий момент необходимым оборудованием оснащено первое такое отделение в Москве. До конца 2019 г. банк начнет масштабирование проекта на все свои точки облуживания в почтовых отделениях нового формата (более 240 точек по стране). Таким образом, почтовые отделения станут еще одной, после банковских отделений, площадкой в стране, где граждане смогут сдать свои биометрические данные в систему.

Оказывать услугу будут сотрудники банка с использованием штатного оборудования рабочего места. Наряду с этим Почта Банк уже сейчас принимает биометрические данные во всех флагманских клиентских центрах по всей стране (более 450). «После полного развертывания проекта сеть точек Почта Банка по сбору биометрии станет одной из самых обширных в стране. А учитывая, что почта есть в самых разных уголках страны, это позволит существенно расширить географию оказания этой услуги. Расширение зоны покрытия, наряду с появлением новых услуг на основе биометрии, безусловно, будет способствовать развитию биометрических сервисов в нашей стране», – отметил руководитель дирекции биометрических технологий Почта Банка Андрей Шурыгин.

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