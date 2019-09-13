Исследование: почти половина российских водителей следит за стилем вождения

«Лаборатория умного вождения» проанализировала использование мобильного приложения Элемент среди порядка 20 000 своих клиентов в России. В результате были выделены особенности взаимодействия пользователей как с приложением, так и с автомобилем с помощью приложения.

Общая статистика показала, что основная часть аудитории – мужчины (73%), из них большая часть от 25 до 44 лет. Возраст большинства пользователей женского пола от 25 - 34 лет. Наименьший процент пользователей – это молодые водители и пожилые люди 65+. В среднем длительность взаимодействия клиентов с приложением составляет 3 минуты в день. При этом почти половина пользователей (42%) запускает Элемент как минимум 1 раз в неделю. Эксперты также отметили, что клиенты, которые запускают приложение каждый день – пользуются им 2-3 раза в день.

Что касается использования функционала приложения, то наиболее популярными действиями среди клиентов являются просмотр журнала поездок и детальный разбор каждой поездки. Многие просматривают свои поездки, чтобы понять из чего сформировалась их оценка и посмотреть в где именно и что они нарушили. Из всего разнообразия функций приложения 20% всех клиентов регулярно анализируют скоринг, что говорит об их интересе к оценке своего вождения. Обратная связь, которую клиенты получают в мобильном приложении стимулирует их водить аккуратнее.

Телематика также является важным для автомобилистов инструментом управления автомобилем. Так, 10% клиентов пользуются автозапуском двигателя. Большая часть клиентов используют функцию «Автоматизация»: они выставляют автозапуск по графику, и он у них далее работает в автоматическом режиме. При этом, функцию дистанционного открытия и закрытия дверей и багажника клиенты только начинают осваивать: статистика показала увеличение количества пользователей данной опции на 15% в августе.

«Данное исследование показало, что российские водители активно следят за стилем своего вождения и просматривают поездки. Почти половина водителей – это хороший результат, Люди стараются анализировать свои ошибки и в дальнейшем ездить аккуратнее, что, конечно, является положительной тенденцией. Мы рады, что наша технология позволяет повысить безопасность на дорогах и мы постоянно работаем над ее усовершенствованием», - сказал Александр Морозов, директор департамента статистики и аналитики компании «Лаборатория умного вождения».

Мобильное приложение доступно на iOS и Android для всех владельцев Connected Car-системы «Элемент» в разных странах.