В Acronis назначен новый исполнительный заместитель председателя совета директоров

Acronis объявила о назначении исполнительным заместителем председателя совета директоров Кирилла Татаринова, который поможет компании выйти на новый этап роста бизнеса. Татаринов, один из известнейших ветеранов ИТ индустрии с более чем 30-летним стажем работы в деловой и технологической сфере, вошел в состав совета директоров Acronis с декабря 2018 г., а до этого занимал руководящие должности в ряде компаний-разработчиков программного обеспечения, включая Citrix Systems, Inc. и Microsoft Corp.

Опыт Татаринова в реализации эффективных стратегий развития программных продуктов, глубокие познания в сфере корпоративных информационных технологий, а также обширные знания в области расширения инновационного технологического бизнеса и развития успешных партнерских каналов, – всё это должно помочь швейцарско-сингапурской компании в дальнейшем развитии стратегии киберзащиты в корпоративном секторе для достижения амбициозных стратегических целей.

«Кирилл работает уже несколько месяцев в совете директоров и теперь будет выполнять более активную роль в управлении компанией, – отметил Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор Acronis. – Он станет активным членом нашего высшего руководства и поможет ускорить реализацию стратегии Acronis, а также расширить продажи таких решений, как Acronis Cyber Platform и Acronis Cyber Infrastructure. Его опыт широкомасштабной работы с инновациями должен помочь нам в обеспечении простой, эффективной и надежной киберзащиты клиентов любого размера».

Кирилл Татаринов имеет значительный опыт работы по развитию многомиллиардных компаний и руководства ими. Не так давно он занимал пост президента и генерального директора компании Citrix Systems, Inc. (CTXS). Под его руководством Citrix приняла новую стратегию и концепцию развития и вывела на совершенно новый уровень свою корпоративную культуру, сосредоточившись на инновациях и на переходе в облачную среду.

До Citrix Татаринов тринадцать лет проработал на различных руководящих должностях в Microsoft Corporation – в частности, занимал пост президента Подразделения бизнес-решений (Microsoft Business Solutions Division, MBS) и нес полную ответственность за линию продуктов Microsoft Dynamics. До этого он был корпоративным вице-президентом Подразделения решений для управления ИТ системами (Management and Solutions Division) и руководил разработкой и реализацией технологий и продуктов управления для Microsoft Windows, включая Microsoft System Center, а также систем мониторинга Windows Server. Кроме того, Татаринов входил в состав высшего руководства Microsoft. В настоящий момент он также является членом совета директоров компаний Avaloq и Acumatica, а также консультирует ряд технологических стартапов и инвестиционных фирм.

«Acronis является мировым лидером в сфере киберзащиты, и я с нетерпением жду начала более тесного сотрудничества с руководством компании, которое поможет ей ускорить свой рост, не теряя сосредоточенности на обеспечении потребностей клиентов в защите своих цифровых активов при помощи простых, эффективных и надежных решений», – заявил Татаринов.