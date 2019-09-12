«Стройлесбанк» выбрал для борьбы с целевыми атаками решение «Лаборатории Касперского»

«Стройлесбанк» будет защищать свои информационные системы от сложных угроз и целевых атак с помощью платформы Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) и сервиса Kaspersky Managed Protection (KPM). Партнером проекта выступила компания Softline.

«В финансовой сфере конфиденциальность данных имеет особенное значение, поэтому их защита является критически важным процессом. Поскольку угрозу сегодня представляют не только собственно вредоносные программы, но и — всё чаще — сложные атаки, которые проводятся с использованием множества хитроумных техник и инструментов, нам были нужны технологии, которые позволят предвидеть и отражать их на самом начальном этапе, пока они ещё не успели нанести масштабный ущерб. Мы реализовали такой проактивный подход с помощью решений «Лаборатории Касперского», — сказала начальник отдела информационной безопасности «Стройлесбанка» Игнатьева Алена.

«Наша платформа по защите от целевых атак объединяет экспертные знания и технологии для обнаружения неизвестных угроз и угроз нулевого дня. Востребованность нашего решения позволяет проводить глубокий всесторонний анализ активности в сети, а благодаря сервису Kaspersky Managed Protection в круглосуточном режиме изучать, что происходит с точки зрения угроз во внутренней инфраструктуре компании», — сказала Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России.

«Для реализации столь масштабного проекта в области кибербезопасности нам потребовалось подготовить ИТ-инфраструктуру заказчика. Совместно с вендором мы подобрали надежное и доступное серверное оборудование с высоким уровнем сервиса, которое обеспечит банк необходимыми мощностями. Объединенные компетенции экспертов Softline и «Лаборатории Касперского» позволили получить КБ «Стройлесбанк» надежный комплекс для выявления и блокирования сложно обнаруживаемых атак, который гарантирует высокую степень защиты информации», - сказал руководитель группы развития продаж аппаратных решений Softline в УФО Александр Верещагин.

Платформа Kaspersky Anti Targeted Attack Platform представляет собой решение для защиты от целенаправленных атак. Их главная опасность заключается в том, что они тщательно прорабатываются под каждую конкретную организацию и часто никак не обнаруживают себя в течение длительного времени. Итогом может стать перманентная утечка конфиденциальных данных, простой предприятия или удар по репутации. KATA противостоит нападениям на всех этапах и способна как обнаружить уже начавшуюся атаку и ущерб от неё, так и защитить предприятие от потенциальных угроз, оценив риски для безопасности в текущей инфраструктуре.

Сервис Kaspersky Managed Protection — это круглосуточная служба анализа безопасности событий, которая оперативно выявляет инциденты информационной безопасности с помощью многоэтапного анализа расширенной телеметрии сенсоров, размещённых в инфраструктуре заказчика. В качестве сенсоров используются уже развёрнутые продукты (Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Anti Targeted Attack Platform) — не надо разворачивать и конфигурировать дополнительные агенты и серверы управления.