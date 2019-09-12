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Schneider Electric и Petrol оптимизируют системы водо- и теплоснабжения в России

Интеграция Инфраструктура

В рамках официального визита в Российскую Федерацию председателя правительства республики Словении было подписано соглашение о сотрудничестве между словенской энергетической компанией Petrol d.d., Любляна. и Schneider Electric, мировым лидером в области управления энергопотреблением и автоматизацией.

Главным направлением сотрудничества между компаниями Schneider Electric и Petrol d.d., Любляна является участие в проектах создания автоматизированных систем управления теплоснабжением и водоснабжением в Российской Федерации на базе программного обеспечения и оборудования, производимых компаниями группы Schneider Electric.

В рамках сотрудничества компания Petrol d.d., Любляна займется установкой специализированного программного обеспечения Schneider Electric, а также разработкой и внедрением автоматизированных систем управления теплоснабжения и водоснабжения. Кроме того, компанией Petrol D.D. планируется внедрение решения для проектирования, реконструкции и управления системой на базе оборудования и ПО Schneider Electric для оптимизации распределения тепла и воды путем прогнозирования нагрузки потребителей и оптимизации параметров источников и распределительной сети.

Компания Schneider Electric, в свою очередь, будет обеспечивать управление проектами. ИТ интеграцию и техническую поддержку при создании автоматизированных систем управления теплоснабжением и водоснабжением от производства до потребителей.

Основная цель подписания соглашения — установление и дальнейшее развитие принципов и условий сотрудничества и взаимовыгодных деловых отношений между компаниями.

«Высокие компетенции Schneider Electric, подтвержденные нашим обширным международным опытом реализации подобных проектов, в сочетании с комплексными высокоэффективными разработками в области промышленной автоматизации служат гарантией достижения результата в рамках соглашения. Ожидаем долгого и плодотворного сотрудничества с компанией Petrol», — сказал Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ.

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