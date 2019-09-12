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Ростех и «Дигинавис» создадут систему организации движения беспилотников

ИТ в госсекторе

Ростех и «Дигинавис» создали совместное предприятие «Центр организации движения беспилотных транспортных средств». Оно займется созданием инфраструктуры управления наземным и воздушным беспилотным транспортом, а также разработкой предложений по совершенствованию законодательных норм в данной сфере.

Проект предполагает создание национального оператора с сетью диспетчерских центров на федеральном, региональном и муниципальном уровне, благодаря которым будет осуществляться мониторинг и согласование маршрутов движения беспилотников, изменения маршрутов поездок, получение данных о пассажирах и ДТП. В особых случаях, прописанных в законодательстве, работу беспилотников можно будет дистанционно контролировать - например, в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Разработка и тестирование данного программно-аппаратного комплекса осуществляется в городе Иннополис. Именно в Иннополисе, впервые в Европе, в августе 2018 года беспилотные автомобили «Яндекс» начали регулярное движение по дорогам общего пользования. Работа системы уже протестирована несколькими российскими производителями беспилотных автомобилей.

Особенностью проекта является возможность организации движения беспилотных транспортных средств не только на земле, но и в воздухе. Во многих странах ведутся разработки беспилотных летающих транспортных средств для 2-6 пассажиров, эксплуатация которых потребует автоматического режима взаимодействия беспилотников и системы организации воздушного движения.

Полноценное внедрение системы потребует в том числе существенную корректировку российской нормативной правовой базы в части автомобильного и воздушного движения. Соответствующие предложения будут вноситься в федеральные органы исполнительной власти по мере развития и апробации системы.

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