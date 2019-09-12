Прибыль Oracle на одну акцию выросла на 11% до $0,63 по GAAP в 1 кв. 2020 финансового года

Корпорация Oracle объявила финансовые результаты первого квартала 2020 финансового года. Совокупные квартальные доходы составили 9,2 млрд долларов США, что несколько больше в долларах США и на 2% больше при расчете в постоянной валюте по сравнению с первым кварталом предыдущего финансового года. Доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов составили 6,8 млрд долларов США, тогда как доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий – 812 млн долларов США.

Операционная прибыль Oracle, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 4% до 2,9 млрд долларов США при норме операционной прибыли в 31%. Без учета требований GAAP операционная прибыль выросла на 2% до 3,8 млрд долларов США при норме операционной прибыли 42%. Чистая прибыль, рассчитанная по GAAP, составила 2,1 млрд долларов США, а без учета требований GAAP - 2,8 млрд долларов США. Прибыль на одну акцию, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 11% и составила 0,63 доллара США, а без учета требований GAAP – на 14% до 0,81 доллара США.

Краткосрочные доходы будущих периодов составили 10,1 млрд долларов США. Денежный поток от операционной деятельности за последние 12 месяцев составил 13,8 млрд долларов США.

«Прибыль на одну акцию без учета требований GAAP выросла на 14% в долларах США и на 16% в постоянной валюте, — сказала Сафра Кац, главный исполнительный директор Oracle. — Мы ожидаем, что норма операционной прибыли Oracle, прибыль на одну акцию и свободный денежный поток будут увеличиваться по мере того, как уменьшается наш низкомаржинальный бизнес аппаратного обеспечения, а более рентабельный облачный бизнес продолжает расти. Мы хорошо начали 2020 финансовый год, и ожидаем, что это будет третий год подряд, когда прибыль на одну акцию без учета требований GAAP покажет двузначный рост».

«Наш бизнес облачных ERP-систем, включая Fusion ERP и NetSuite ERP, вырос в первом квартале на 33%, Сейчас у нас более 6500 клиентов по Fusion ERP и более 18 000 клиентов по NetSuite ERP. Такой мощный продолжающийся рост еще более укрепил наши позиции лидера на рынке облачных ERP-систем в мире и лидера на рынке бизнес-приложений в Северной Америке», — сказал Марк Херд, главный исполнительный директор Oracle.

«Автономность — определяющая характеристика облака второго поколения Generation 2 Cloud. На следующей неделе на нашей конференции OpenWorld мы анонсируем еще больше автономных облачных сервисов Autonomous Cloud Services в дополнение к Oracle Autonomous Database. Автономная база данных – это самый успешный новый продукт в истории Oracle. В первом квартале добавилось более 500 новых клиентов по облачной базе данных Oracle Autonomous Database и мы ожидаем, что во втором квартале это число вырастет больше, чем вдвое», — отметил Ларри Эллисон, главный технологический директор Oracle.

Совет директоров увеличил объем разрешенного выкупа акций на 15 млрд долларов. Совет директоров также объявил о выплате квартальных денежных дивидендов в размере 0,24 долларов США на каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию. Эти дивиденды будут выплачены 24 октября 2019 года всем держателям акций, зарегистрированным до конца рабочего дня 10 октября 2019 г.