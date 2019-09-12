Объем российского рынка автоматизации госзакупок достиг 15 млрд рублей

Аналитический центр TAdviser совместно с «Норбит» (входит в ГК «Ланит») провел исследование российского рынка решений для автоматизации закупочной деятельности государственных и муниципальных заказчиков, государственных корпораций и компаний с государственным участием (госзакупок).

В ходе исследования было проведено анкетирование и изучено состояние автоматизации закупок более чем в 70 федеральных ведомствах, субъектах РФ и государственных компаниях. Источниками исследования также стали сведения об объявленных закупках и заключенных государственных контрактах из ЕИС в сфере госзакупок, доступная техническая документация по реализованным проектам в области построения систем автоматизации закупочной деятельности (САЗД).

Объем рынка САЗД в 2018 году, по оценкам TAdviser, достиг 15 млрд рублей, а к 2024 году, согласно прогнозу, увеличится до 21 млрд рублей со среднегодовым темпом около 6%.

Новые проекты внедрений систем закупок по состоянию на 2018-2019 годы появляются достаточно редко – все основные организации-заказчики, кому была необходима автоматизация закупочной деятельности, уже реализовали у себя проекты внедрения/развертывания САЗД.

Основными генераторами спроса являются услуги по сопровождению эксплуатации и технической поддержке существующих решений; развитию существующих решений с целями обеспечения соответствия изменениям в регулировании закупок и поддержки интеграции с ЕИС госзакупок; миграции с существующих решений на новые платформы.

По результатам исследования эксперты насчитали в общей сложности более 200 заметных проектов внедрения САЗД. Среди крупнейших и заслуживающих внимания как в силу своих масштабов и стоимости, так и благодаря реализованной функциональности – ЕАИСТ Москвы, «Росатом», «Транснефть», «Газпром», «РусГидро», «Россети», «Ростелеком», Сбербанк, «Интер РАО», «Ростех», «Почта России».

Игроки рынка делятся на четыре основных сегмента: специализированных вендоров, для которых разработка и развитие САЗД является единственным или одним из основных направлений деятельности («НОРБИТ», «Алтимета», БФТ, «Гранит-Центр», ЕТС+, «Кейсистемс», «Когнитив», НПО «Криста», САБ, «Фогсофт»); поставщиков и интеграторов ERP-систем, автоматизирующих закупки посредством модулей управления взаимоотношениями с поставщиками («1C», SAP); универсальных разработчиков заказного ПО («ОТР 2000», НЦИ, «БАРС Груп»); провайдеров аутсорсинговых сервисов, как правило, предлагающих автоматизацию закупочных процессов на базе функциональности электронных торговых площадок.

С точки зрения конкуренции, эксперты TAdviser оценивают ситуацию на рынке как стабильную. Все основные заказчики поделены между основными исполнителями (вендорами и интеграторами) и обеспечивают последним стабильный поток закупок услуг на сопровождение и развитие развернутых САЗД. Проектов по развертыванию САЗД «с нуля» практически не наблюдается (последний по времени из объявленных – «Почта России» в 2016 году). Достаточно редко случаются переходы заказчиков от одного вендора САЗД к другому. Конкуренция, в основном, происходит между интеграторами, сопровождающими большие внедрения ERP-систем – здесь, хоть и редко, но происходят замены провайдеров. Активности по цифровой трансформации закупок пока, в основном, происходят на стороне регулирования и активного развития центрального компонента контрактной системы – ЕИС госзакупок.

Сопоставив ситуацию с автоматизацией закупок в мире и в России, исследователи выделили 5 главных технологических трендов, которые в ближайшие годы могут оказать серьезное влияние на развитие российского рынка автоматизации закупок.

Блокчейн несет в себе потенциал трансформации процессов закупок с помощью технологических решений для хранения, отслеживания и управления заявками, заказами на покупку и транзакциями счетов.

Смарт-контракты могут использоваться для автоматизации исполнения положений контракта, предлагая подробные спецификации контрактов со встроенным обеспечением.

Управление жизненным циклом контракта – решение и процесс проактивного управления контрактом от его инициации до заключения, исполнения и продления.

Искусственный интеллект в сфере закупок позволяет вести классификацию расходов и анализ контрактов. Дополнительные сценарии появляются в таких областях, как управление рисками, подбор исполнителей, автоматизация поиска поставщиков, виртуальные помощники в закупках.

Роботизация процессов позволяет передавать рутинную работу в закупочных процессах от людей программам.

Наталья Зубкова, директор департамента собственных решений «Норбит», отметила: «В последние годы рынок закупочных систем показывает стабильную динамику, которая сохранится в ближайшие 2-3 года. В первую очередь, это объясняется небольшим ростом числа новых проектов по внедрению САЗД и уже в большой мере проектами по доработке уже имеющихся систем. Динамичное развитие информационных технологий безусловно ставит перед игроками рынка САЗД новые и интересные задачи. К тому же, устоявшиеся за последние годы закупочные процедуры позволяют заказчикам и пользователям закупочных систем сосредоточиться больше на стратегических задачах и методологическом совершенствовании этих систем».