На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных

Ежедневно генерится 2,5 квинтиллиона (1018) байт данных, но из всей собираемой информации анализируется только 1%, остальные 99% лежат мертвым грузом. Как изменить ситуацию и какие решения помогают российским компаниям заставить данные работать, обсудили на Oracle Systems Advantage Forum в Москве. Это крупнейший форум европейского роуд-шоу Oracle по цифровой трансформации бизнеса на основе эффективной работы с данными и крупнейшая конференция в России и СНГ по направлению Oracle Systems.

«Только устройствами интернета вещей (IoT) создано уже 508 зетабайт (10 21) данных. Каждую секунду к интернету подключается 127 новых устройств, а всего их уже более 27 млрд, — отметил Чонг Хенг Хан, Старший Вице-президент, Oracle Systems в регионе EMEA, APAC и Япония на открытии форума. — Чтобы современным компаниям преуспеть, первое, что необходимо сделать — это изменить отношение к данным и рассматривать их как актив, а не как затратную часть».

Источник: Oracle

Где данным жить хорошо? Краткий курс по управлению капиталом будущего

Сегодня стратегия управления данными есть менее, чем у половины компаний, а в России их доля не превышает одной трети, показало исследование Oracle «Как вернуть доверие к данным». Если в целом по EMEA уровень уверенности компаний в способности управлять данными составляет в среднем около 40%, то для России он равен 25% .

«При правильном использовании данные позволяют любой компании, чем бы она ни занималась и какого размера ни была, добиться таких результатов, которые раньше казались невозможными, - подчекнул Чонг Хенг Хан. - Вот почему Oracle предлагает комплексную цифровую платформу со всеми необходимыми инструментами для обработки, анализа, интеграции и омникального взаимодействия с клиентами, которые помогают создать и реализовать цифровые процессы». На панельной дискуссии «Роль управления данными в цифровизации компаний», прошедшей в рамках форума, это подтвердили крупнейшие российские компании, использующие Oracle Engineered Systems в банковском секторе, телекоме и ЖКХ.

«У «Сбербанка» в разных хранилищах, включая оперативное, где используется Oracle, собраны гигантские объемы данных — 25 Пбайт. Мы достаточно эффективно их применяем, хотя всегда хочется большего. Если раньше было разделение ответственности между бизнесом и ИТ, то теперь и бизнес, и ИТ осознают, что они ответственны за одну задачу, — рассказал Юрий Селиванов, исполнительный директор управления развития корпоративной аналитической платформы, ПАО «Сбербанк». — Прибыль растет, а это объективный критерий, что достигнутый уровень диджитализации позволяет добиться поставленных целей, т.е. мы правильно подходим к использованию данных, которые позволяют нам запускать новые продукты».

Чтобы монетизировать данные, необходимо анализировать не только структурированные, но и неструктированные данные. В компании «МегаФон» на Oracle Exadata анализируются данные 77 млн абонентов, готовятся витрины данных для машинного обучения (ML), формируется аналитическая отчетность, рассчитываются индивидуальные предложения для абонентов. «Корпоративное хранилище перестает быть исключительно решением для построения финансовой отчетности, оно становится основой для цифровых проектов, для предоставления данных для Data Science и т.д. В «МегаФон» оно строится на двух основных платформах — это Oracle Exadata, где хранятся реляционные данные, и Hadoop-кластер Cloudera на типовом оборудовании, — поделился Сергей Афонин, старший архитектор корпоративного хранилища данных, ПАО «МегаФон». — Это дает нам оптимальный баланс между производительностью и стоимостью решения, безопасностью и доступностью данных.»

В части управления корпоративными данными «МегаФон» находится вначале большого пути. «Сейчас стартует проект, в соответствии с которым для каждого потока данных будет определена стратегия развития и владельцы данных. Последние будут определять качество данных и отвечать за него, - добавил представитель оператора.

Источник: Oracle

В АО «Мосводоканал», крупнейшей водной компании России, переход на Oracle Exadata позволил увеличить производительность инфраструктуры до 3-4 раз и закрыть потребности общества в мощностях на 7 лет. «Цифровую трансформацию следует отличать от цифровизации, — подчеркнул Денис Бабаев, начальник управления КИСУ АО «Мосводоканал». - Цифровизацией «Мосводоканал» занимается уже 15 лет, тогда еще не было такого понятия. Это и цифровые двойники наших сетей, и «зеленые» технологии, и другие инновации. А вот цифровая трансформация — это изменение бизнес-процессов компании для поиска новых рынков и удовлетворения запросов наших потребителей. Таким новым рынком для нас стал рынок B2C». В 2019 году сотрудничество «Мосводоканала» с Oracle было продолжено на 2 комплекса Exadata нового поколения, на них работают Oracle E-Business Suite и Oracle BI Suite, что помогает решать каждодневные задачи бизнес-пользователей.

Лидеры цифровой трансформации на основе эффективного управления данными

На Oracle Systems Advantage Forum наиболее значимые трансформационные проекты по созданию платформы для ускорения бизнеса, реализацию полномасштабной стратегии управления данными, консолидацию и оптимизацию высоко-критичной инфраструктуры были отмечены Oracle Systems Innovation Award. В 2019 году награды получили «Альфа-Банк», Банк «Открытие», Магнитогорский Металлургический Комбинат, «Мосводоканал» и «МегаФон».

Oracle Systems Innovation Award присуждается компаниям, которые с помощью передовых технологий, интегрированных систем и облачных сервисов Oracle осуществили системные преобразования, внедрили инновационные подходы к работе с данными и способствовали достижению впечатляющих бизнес-результатов благодаря значительному повышению производительности, надежности, масштабируемости и управляемости ИТ-инфраструктуры для поддержки высоко-критичных бизнес-приложений.

Премьера нового поколения Oracle Exadata X8 в России

ИТ-инфраструктура для приложений — это как автомобильный двигатель для болидов Формулы 1. Гоночные команды не создают собственных двигателей — они сотрудничают с производителями, экспертами в этой области. Тот же самый подход применим и к высоко-критичной инфраструктуре — стоит ли собирать на свой собственный движок из запчастей, когда можно приобрести мощный, тюнингованный двигатель, где все детали подогнаны друг к другу?

10 лет назад Oracle создала такой двигатель для данных. С момента своего появления комплекс Exadata является лучшей платформой для базы данных Oracle — и с расширением функциональности отрыв от конкурентов только увеличивается. Совместная разработка программного и аппаратного обеспечения создает фундаментально новое качество с точки зрения производительности, масштабируемости, готовности и эффективности.

На Exadata работают бизнес-критичные приложения 70 компаний Fortune 100. В России развернуто более полутысячи комплексов и рост продаж год от года исчисляется двузначными цифрами. Среди клиентов, получающих значимые выгоды от Oracle Exadata, самые крупные банки и компании телекома, ритейла, госсектора, промышленности.

Производительность и мощность платформы существенно выросли с появлением нового поколения Oracle Exadata X8, в котором воплотились десять лет инновационных решений и глубокой инженерной мысли. Новые программно-аппаратные комплексы Oracle были представлены на Oracle Systems Advantage Forum в Москве. Каждый сервер хранения данных Exadata X8 теперь имеет на 60% больше ядер для переноса нагрузки с сервера баз данных Oracle, емкость дисковых накопителей увеличилась на 40%, а 60 функций Exadata X8 просто уникальны – они не поддерживаются ни на одной другой платформе.

Многие заказчики хотели бы иметь такие же возможности и в облаке. В Oracle Cloud установлено сотни машин Exadata, поддерживающих автономную базу данных и приложения SaaS – на них выполняется более 60 млрд транзакций в неделю. Oracle Exadata служит платформой для Oracle Cloud, автономной базы данных Oracle Autonomous Database — сервисов Data Warehouse и Transaction Processing, Exadata Cloud Service, Exadata Cloud at Customer и приложений SaaS, включая ERP, HCM, CX и другие. И Oracle предлагает три способа ее использования: в дата-центре клиента, публичном облаке и по уникальной модели Cloud at Customer, когда облако Oracle размещается в ЦОД заказчика.

Сегодня Oracle формирует целостную экосистему для реализации всего жизненного цикла данных — от обнаружения и загрузки данных, их преобразования и обработки, до анализа и использования сотрудниками и клиентами. Оптимизированные вычислительные комплексы Oracle Engineered Systems включают как специализированные, «заточенные» под задачу системы, так и универсальные платформы общего назначения, в том числе Oracle Exadata, Oracle Big Data Appliance, Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance и др.

«В центре цифровой трансформации компаний должны находиться данные. Это определяет успех преобразований, — сказал Хан Чунг Хенг, Старший Вице-президент, Oracle Systems в регионе EMEA, APAC и Япония. — И мы рады предложить нашим заказчикам в России и в других странах мира программно-аппаратные системы и облачные инфраструктуры с интегрированными инструментами машинного обучения, чтобы предоставить им все преимущества новейших решений, таких как комплексы Exadata X8 и автономная база данных, для ускорения цифровых проектов и инициатив».