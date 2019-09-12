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Единый отраслевой реестр сертификатов на базе блокчейна будет бороться с фальсификатом на российском рынке металлопродукции

Интеграция Внедрения

В рамках 4-го Международного горно-металлургического саммита SAP была анонсирована инициатива по созданию единого отраслевого реестра сертификатов на металлопродукцию на базе блокчейна. Идею поддержали российские металлургические компании – Северсталь, Загорский трубный завод, а также отраслевые ассоциации. Система может быть запущена в 2020 г. и объединит ключевых участников рынка в борьбе с мошенничеством.

«Проблема борьбы с контрафактной продукцией на рынке стоит крайне остро. Так, например, по экспертным оценкам, объем поставок фальсификата превышает 10% от потребления. Благодаря глобальной экспертизе SAP, отраслевой экспертизе участников и инновационным технологиям мы можем предложить как производителям, так и потребителям действенные инструменты, способные эффективно противодействовать таким угрозам», - отметил Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

Технологии распределенного реестра позволят создать единое общеотраслевое решение, которое в равной степени будет управляться всеми компаниями участниками (производителями металлопродукции). Такая система обеспечит прозрачную и честную конкурентную среду: все участники инициативы получат права по управлению реестром, а данные, которые будут храниться в блокчейне, останутся неизменными. Потребители продукции по номеру сертификата и производителю смогут проверять их достоверность.

«Совместные усилия экспертов отрасли помогут создать общую цифровую площадку для внедрения единых отраслевых решений по маркировке металлопродукции и сертификатов качества и бороться с оборотом фальсификата и контрафакта на рынке металлопродукции», - сказал Геннадий Еремин, комиссия Ассоциации «Русская Сталь» по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия совместно с ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина».

«Единый реестр сертификатов существенно облегчит стандартизацию документооборота между поставщиками и заказчиками. Этот проект станет одним из серьезных шагов в борьбе с контрафактом наряду с введением ГОСТов и других инструментов по защите внутреннего рынка от низкокачественной продукции», - отметил Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям компании «Северсталь».

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