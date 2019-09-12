Dr.Web по подписке стал доступен партнерам Axoft и их клиентам

Компания «Доктор Веб» объявляет о старте продаж подписок на услугу «Антивирус Dr.Web» на платформе глобального сервисного IT-дистрибутора Axoft. Теперь партнерам Axoft и их клиентам доступна простая и выгодная возможность воспользоваться антивирусом в формате SaaS.

Axoft – официальный дистрибутор более чем 1500 мировых производителей ПО, компания представлена в десятках городов и девяти странах мира, является по-настоящему глобальным игроком рынка. Для корпоративных пользователей – клиентов партнеров Axoft – вопрос антивирусной защиты имеет первостепенное значение, поэтому и требования к ней высоки. Линейку сервисов Axoft пополнила услуга «Антивирус Dr.Web», основанная на интернет-сервисе Dr.Web AV-Desk: обеспечить безопасность любого количества своих ПК компании теперь могут с помощью подписки.

Интеграция с интернет-сервисом российского производителя антивирусов «Доктор Веб» позволила компании Axoft предложить партнерам и их клиентам подписку на пакет комплексной защиты Dr.Web Премиум для ПК, файловых серверов и мобильных устройств, а также на стандартный Dr.Web Классик, обеспечивающий необходимый минимум безопасности.

«Появление в портфеле Axoft нового облачного решения – востребованного на рынке вендора Dr.Web – поможет нашим партнерам быстрее трансформироваться в сервис-провайдеров. Расширение ассортимента доступных продуктов облачной кибербезопасности является частью нашей стратегии. Мы делаем большую ставку на комплексный подход в вопросах построения и защиты IT-инфраструктуры нового поколения и развитие экспертизы партнеров для реализации таких проектов», – сказал Сергей Дубровский, стратегический менеджер по развитию бизнеса AxoftCloud.