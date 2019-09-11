ЦРПТ предоставит китайскому бизнесу информацию о системе маркировки

Оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий и китайская компания «Цихан» подписали соглашение об информационном партнерстве. Цель партнерства — предоставлять китайским бизнесменам проверенную информацию о системе маркировки и прослеживания.

Компании планируют создать информационный канал по обмену информацией о товарах между импортерами из Китайской Народной Республики и оператором системы маркировки, совместно разрабатывать и продвигать обучающие материалы для производителей и торговых компаний по маркировке обуви и товаров легкой промышленности.

«Сотрудничество с ЦРПТ имеет большое значение для нашей компании, так как теперь наши китайские партнеры смогут получать компетентные ответы на волнующие их вопросы, касающиеся маркировки и прослеживания товаров, — сказала генеральный директор компании «Цихан» Ли Цзиньгэ. - Понимая, что система носит государственный характер, конечный потребитель, видя цифровой код маркировки на китайском товаре, и проверив его в системе Честный ЗНАК через мобильное приложение, охотнее будет совершать покупки и начнет более лояльно относиться к бренду в целом, что крайне важно для наших китайских партнёров».

«Мы ведём активную работу с производителями, импортерами, дистрибьюторами и продавцами продукции легкой промышленности. Китай - крупнейший экспортер в мире и один из ключевых торговый партнеров России, поэтому для нас крайне важно с первых дней обязательной маркировки товаров легкой промышленности наладить конструктивный диалог, заручившись методологической поддержкой китайских партнеров», - сказал Андрей Кириллов, генеральный директор ЦРПТ.