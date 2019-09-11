TCL представила первый смартфон линейки PLEX

TCL Communication анонсировала выход на рынок смартфона TCL PLEX, который реализует опыт и технологии TCL в сфере разработки и производства экранных панелей в мобильном форм-факторе.

Благодаря запатентованной технологии оптимизации изображения TCL NXTVISION экран нового мобильного устройства «оживает» на глазах пользователя, наполняя визуальный ряд насыщенными цветами, усиливая чёткость и контрастность. Технология также расширяет возможности камеры смартфона и выводит на принципиально новый уровень качество создаваемых фото- и видеоизображений.

TCL PLEX воплощает новую философию бренда – «Display Greatness», в основе которой – неустанное стремление к инновациям и совершенствованию мобильных технологий на базе уникального опыта TCL в области разработки и производства экранов.

Смартфон предлагает новые стандарты работы с изображением и оснащен передовой тройной камерой со сверхширокоугольным объективом и модулем для съёмки в условиях низкой освещённости. При этом устройство отличается простым и визуально привлекательным интерфейсом, который обеспечивает интуитивную навигацию, высокую эффективность работы и непревзойдённый уровень комфорта в использовании.

«Опыт TCL в области разработки и производства экранов не имеет себе равных. TCL – бренд телевизоров № 1 в Китае и № 2 в мире. Представляя TCL PLEX, мы не только знакомим широкий круг пользователей с нашими ноу-хау в области экранов и предлагаем новое мобильное устройство с превосходными экраном, камерой, пользовательским интерфейсом и дизайном. Мы открываем двери в будущее, демонстрируя экосистему умных устройств, которая обеспечит нашим пользователям новые возможности в улучшении повседневной жизни», – сказал Питер Ли, генеральный менеджер TCL Communication по глобальным продажам и маркетингу, – «TCL PLEX – первый смартфон из новой линейки мобильных решений TCL, которые будут выходить на рынок в следующем году, включая продукты с поддержкой 5G и гибкими экранами».

Выделенный процессор для экрана позволяет погрузиться в атмосферу кинопоказа в любое время. Благодаря технологии TCL NXTVISION экран TCL PLEX обеспечивает высочайшую точность цветопередачи и делает цвета более насыщенными. Функция перевода SDR в HDR в режиме реального времени автоматически повышает качество отображения видео, оптимизируя уровень контрастности, улучшая детализацию и делая затемнённые сцены более чёткими.

Современные пользователи проводят много времени со смартфонами, поэтому крайне важно защитить их глаза от напряжения и гарантировать максимальную чёткость изображения на протяжении всего времени использования устройства. Для этого в TCL PLEX реализованы такие функции, как «Адаптация цветовой гаммы», «Режим чтения» и «Ночной режим». Функция адаптации цветовой гаммы автоматически регулирует яркость и цветовую температуру экрана, обеспечивая максимально комфортный опыт взаимодействия с экраном смартфона в любых условиях. В режиме чтения цветовая палитра экрана меняется таким образом, чтобы имитировать страницу бумажной книги. Пользователь может задать приложения, при запуске которых режим будет включаться автоматически. В ночном режиме на 66% снижается интенсивность синего цвета и корректируется цветовая температура экрана, что позволяет снизить напряжение глаз.

6,53-дюймовый экран FHD+ TCL Dotch с интегрированной фронтальной камерой, который занимает 90% площади фронтальной панели, а также процессор Qualcomm Snapdragon подарят пользователям смартфона комфорт при просмотре фото- и видеоизображений и чтении.

С тройной основной камерой TCL PLEX легко снимать как профессионал: 48-мегапиксельная матрица Sony позволяет получать превосходные фотографии сверхвысокого разрешения и записывать 4K-видео, а 2-мегапиксельная видеокамера со сверхбольшими пикселями размером 2,9 мкм – создавать яркие видеоролики в условиях низкой освещённости.

Благодаря инновационным алгоритмам нейронных сетей в камере TCL PLEX такие функции, как автояркость, шумоподавление, сверхвысокое разрешение, HDR и другие, интегрированы в единую модель искусственного интеллекта (ИИ), представленную автоматическим режимом. Такая интеграция даёт возможность делать ночные снимки в три раза ярче даже в условиях минимальной освещенности. Пользователи также могут повысить качество ночной фотосъёмки ещё на один порядок с помощью улучшенного ночного режима, который позволяет создавать изображения исключительной детализации и насыщенности в условиях слабой освещённости.

Сверхширокоугольная 16-мегапиксельная камера с углом обзора 123° позволяет запечатлеть жизнь во всём её великолепии, захватывая в одном кадре в четыре раза больше изображения , чем стандартная камера.

Для тех, кто предпочитает скоростную видеосъёмку, TCL PLEX предлагает функцию сверхзамедления в HD-качестве: съёмка со скоростью до 960 кадров в секунду даёт возможность создавать ролики, в которых замедление сочетается с поразительной чёткостью и выразительностью деталей.

Интеллектуальная функция видеозаписи позволяет отслеживать движущиеся объекты в кадре и постоянно держать их в фокусе, автоматически увеличивая масштаб и компенсируя дрожание камеры. Кроме того, благодаря технологии больших пикселей, которая объединяет 4 пикселя в 1 во время захвата изображения, можно делать более яркие и качественные селфи на 24-мегапиксельную фронтальную камеру.

Повысить уровень эффективности взаимодействия со смартфоном позволяет гибкий и интуитивно понятный пользовательский интерфейс TCL UI. В нем предусмотрены удобная навигация по папкам, автоматическая организация приложений по функциям и удаление изображений простым смахиванием. Пользователи смогут персонализировать свой смартфон с помощью «Умного ассистента», который адаптируется к привычным для них способам навигации и делает переключение между функциями ещё удобнее.

Ярлыки часто используемых режимов съёмки можно разместить в меню быстрого доступа камеры. А умную клавишу можно запрограммировать на вызов трёх приложений или функций с помощью однократного, двойного или длительного нажатия.

В дополнение ко всему TCL PLEX поддерживает технологию быстрой зарядки от Qualcomm, благодаря которой батарея заряжается наполовину всего за 32 минуты.

TCL PLEX предлагает новые возможности для пользователей в рамках экосистемы умных устройств TCL. Смартфон можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для совместимых телевизоров TCL TV, а на отдельные модели TCL Smart TV с его помощью можно транслировать мультимедийный контент.

Благодаря технологии Супер-Bluetooth смартфон TCL PLEX позволяет подключить до четырёх аудиоустройств одновременно, предлагая пользователю выбор – слушать любимые треки с друзьями через беспроводные динамики или делиться музыкой через беспроводные наушники.

TCL PLEX впечатляет сияющей красотой под любым углом зрения благодаря голографической 3D-отделке задней панели. Удивительная игра цвета и футуристическое сияние люминесцентного покрытия – результат использования инновационной лазерной технологии нанесения нанорисунка.

Тройная камера и двойная однотонная светодиодная вспышка, расположенные на задней панели TCL PLEX, идеально выровнены по горизонтали, что создаёт общее ощущение гармонии и подчёркивает высокий уровень дизайна.

Изящный корпус из двухстороннего изогнутого глянцевого стекла дарит приятные тактильные ощущения и обеспечивает защиту со всех сторон. TCL PLEX представлен в двух цветовых вариантах: белый опал и чёрный обсидиан.

Смартфон будет доступен на российском рынке в 4 квартале 2019 года. Информация о дате начала продаж, каналах дистрибуции и стоимости будет анонсирована в середине октября 2019 года.