Synology представила DiskStation Manager версии 7.0

Synology представила новую версию программного обеспечения DiskStation Manager (DSM) 7.0, официальный релиз которой запланирован на четвертый квартал 2019 г.

В основе Synology лежит новая усовершенствованная версия DSM 7.0, в которой особое внимание уделяется усовершенствованному управлению локальными хранилищами, мониторингу и собственным возможностям гибридного облачного хранения данных. Одна из основных ценностей бренда - "простота" - подчеркивается в новом, улучшенном дизайне DSM 7.0 с еще более простым и интуитивно понятным управлением. Операционная система запускается примерно на 40% быстрее, чем предыдущая версия.

Для еще более эффективной работы администраторов и системных интеграторов компания Synology разработала первую облачную службу мониторинга Active Insight. Централизованный инструмент анализа предоставляет полный и подробный обзор показателей производительности, таких как CPU, оперативная память или iSCSI для всех рабочих устройств. Система заблаговременно предупреждает об аномалиях на серверах и предоставляет подробные инструкции по устранению неисправностей для снижения риска до того, как они приведут к фактическому повреждению.

Усовершенствованное приложение DSM Resource Monitor обеспечивает надежное обнаружение проблем. В новой версии возможен еще более подробный список распределения нагрузки, который позволяет точно определить проблему и, таким образом, заблаговременно принять меры. Также была усовершенствована файловая система Btrfs. Компания Synology руководствовалась типичными примерами применения, чтобы максимально точно реагировать на требования заказчика. Эти улучшения включают, например, реализацию функции одновременной записи на одном LUNе, которая может увеличить производительность на высокопроизводительных устройствах до 70%.

В этом году компания Synology значительно расширила возможности C2 Cloud. Новое приложение Hybrid Share было внедрено, среди прочего, для оптимального использования потенциала облака. С помощью "Hybrid Share" C2 Cloud можно легко подключить к сетевому хранилищу Synology и использовать в качестве основного хранилища данных. В этом случае часто используемые данные хранятся в «кэше горячих данных» на локальной DiskStation. Все данные хранятся в облаке C2 Cloud, передаются на сетевое хранилище в виде предварительного просмотра и сохраняются в кэше горячих данных после автоматической локальной загрузки, если требуется. Таким образом, емкость локального хранилища не отягощается размером С2. Функции «Гибридного обмена» могут также использоваться в различных местах, например, в разных странах. Это позволяет каждому филиалу получить доступ к общему облаку.

Synology представила усовершенствования и для домашних пользователей. В последние годы выяснилось, что приложения Moments and Photo Station используются как конечными пользователями, так и профессионалами, вследствие чего они были объединены в одно приложение Synology Photos и дополнены новыми возможностями. Например, были усовершенствованы мобильные приложения для мультимедиа, в том числе Account-Switch и режим «в темноте» (Dark mode) для экономии энергии.