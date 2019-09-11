Schneider Electric и Petrol займутся оптимизацией теплоснабжения в Екатеринбурге

В рамках официального визита в Российскую Федерацию Председателя Правительства Республики Словении было подписано соглашение о сотрудничестве между словенской энергетической компанией Petrol d.d. и Schneider Electric.

Главным направлением сотрудничества между компаниями Schneider Electric и Petrol d.d. станет проект по оптимизации и повышению эффективности работы системы централизованного теплоснабжения, а также созданию автоматизированного управления данной системой в г. Екатеринбурге.

В рамках проекта компания Petrol d.d. займется установкой специализированного программного обеспечения Schneider Electric, а также разработкой и внедрением информационной поддержки автоматизированной системы управления теплоснабжением. Кроме того, компанией Petrol d.d. планируется внедрение решения для проектирования реконструкции и управления системой на базе оборудования и ПО Schneider Electric для оптимизации распределения тепла путем прогнозирования тепловой нагрузки сети и оптимизации температуры сети.

Компания Schneider Electric, в свою очередь, будет реализовывать проект по созданию автоматизированной системы управления процессами для систем централизованного теплоснабжения от источника до производства и потребителей.

Неотъемлемой частью сотрудничества компаний Schneider Electric и Petrol d.d. является соглашение, которое регулирует начальный этап взаимных деловых отношений между двумя компаниями. Основная цель подписания соглашения — установление и дальнейшее развитие принципов и условий сотрудничества и взаимовыгодных деловых отношений между компаниями.