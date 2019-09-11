Цифровые процессы
Как подключить МФУ к облаку и что это дает
Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

Schneider Electric и Petrol займутся оптимизацией теплоснабжения в Екатеринбурге

Интеграция Внедрения

В рамках официального визита в Российскую Федерацию Председателя Правительства Республики Словении было подписано соглашение о сотрудничестве между словенской энергетической компанией Petrol d.d. и Schneider Electric.

Главным направлением сотрудничества между компаниями Schneider Electric и Petrol d.d. станет проект по оптимизации и повышению эффективности работы системы централизованного теплоснабжения, а также созданию автоматизированного управления данной системой в г. Екатеринбурге.

В рамках проекта компания Petrol d.d. займется установкой специализированного программного обеспечения Schneider Electric, а также разработкой и внедрением информационной поддержки автоматизированной системы управления теплоснабжением. Кроме того, компанией Petrol d.d. планируется внедрение решения для проектирования реконструкции и управления системой на базе оборудования и ПО Schneider Electric для оптимизации распределения тепла путем прогнозирования тепловой нагрузки сети и оптимизации температуры сети.

Компания Schneider Electric, в свою очередь, будет реализовывать проект по созданию автоматизированной системы управления процессами для систем централизованного теплоснабжения от источника до производства и потребителей.

Неотъемлемой частью сотрудничества компаний Schneider Electric и Petrol d.d. является соглашение, которое регулирует начальный этап взаимных деловых отношений между двумя компаниями. Основная цель подписания соглашения — установление и дальнейшее развитие принципов и условий сотрудничества и взаимовыгодных деловых отношений между компаниями.

Другие материалы рубрики

Иногородним обеспечили голосование в региональных выборах с территории Москвы

«Эльдорадо» внедрила отечественную систему слежки за сотрудниками

Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики

В России запущен сервис, который покончит с перепродажей сведений о недвижимости

«МиГ» не заплатил 65 млн российскому телеком-разработчику за «железо» Huawei

За электронный супердолгострой «Ангстрем» заплатит военным 8 млн штрафа вместо 354 миллионов

Техника

Презентация Apple – сервисы важнее новых iPhone и iPad?

Зачем нужен 5G? Преимущества сетей нового поколения

Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM

7 лучших умных часов: выбор ZOOM
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Тема месяца

Обзор: ИТ в транспортной отрасли 2019

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики ИТ в транспортные компании

Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам Как разработать детальный план трансформации компании Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии