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МКБ подключился к сервису быстрых платежей

ИТ в банках

Московский кредитный банк (МКБ) с сегодняшнего дня готов оказывать клиентам – физическим лицам услугу по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России.

Переводы посредством СБП осуществляются банком мгновенно между счетами физических лиц по номеру телефона, при этом клиенты могут круглосуточно переводить денежные средства в другие банки, также подключенные к СБП, и получать средства на свои счета, используя только номер мобильного телефона. Услугой можно воспользоваться бесплатно в «МКБ Онлайн» до конца 2019 г.

«Накануне МКБ успешно прошел тестовые испытания взаимодействия, подтвердив свою техническую готовность к работе с использованием СБП. Сейчас мы работаем над развитием функционала для того, чтобы реализовать услугу оплаты товаров и услуг через СБП», – отметил заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский.

«Мы ожидаем, что услуга будет популярной: уже сейчас ежемесячный прирост количества переводов по номеру телефона в МКБ составляет 10%, а после присоединения к СПБ эта цифра должна вырасти до 25%. Также к концу 2019 г. возрастет ежемесячное количество переводов – более чем в два раза», – сказал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков.

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