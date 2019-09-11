iRU вошла в пятерку лидеров по поставкам настольных ПК

Компания iRU, российский производитель компьютерной техники, по итогам II квартала 2019 г/ в очередной раз вошла в топ-5 лидеров по поставкам настольных ПК. Согласно аналитическому отчету IDC Russia (международная исследовательская и консалтинговая компания, занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций), iRU занимает четвертое место среди ключевых брендов в сегменте десктопов.

По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за II квартал 2019г. было поставлено около 1,15 млн настольных и портативных компьютеров, что на 22,1% меньше показателей аналогичного периода 2018 г.

Поставки настольных ПК в II квартале уменьшились на 4,5% относительно прошлого года и составили 425 тыс. шт. HP Inc., Lenovo и Acer возглавляют список лидеров в сегменте десктопов. Замыкают пятерку лидеров iRU (4-е место) и Dell (5-е место).

«В II квартале рынок показал ожидаемую негативную динамику. Российские потребители обеспокоены экономической ситуацией в стране на фоне падения реальных доходов населения и продолжают усиливать режим экономии в повседневных тратах. По данным прогноза, во втором полугодии 2019 г. ждать существенных позитивных изменений на рынке не следует. Спрос будет оставаться достаточно сдержанным, за исключением некоторых категорий продукции, продажи которых растут быстрее средних рыночных показателей», — отметила Наталья Виноградова, менеджер программы исследования рынка персональных компьютерных устройств в IDC Россия.